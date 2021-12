Kerly Ruiz mostró el detalle que Nicky Jam le envió directo a su casa (+VIDEO)

Kerly Ruiz presumió el regaló que le obsequió Nicky Jam.

La animadora venezolana Kerly Ruiz sorprendió a sus seguidores al mostrar el detalle que le hizo llegar el cantante puertorriqueño y novio de Aleska Génesis, Nicky Jam.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa conductora compartió un vídeo donde mostró el pan de jamón que le envió Nicky Jam directo a su casa. Y es que, el pan de jamón forma parte del plato tradicional navideño en nuestro país y es una excelente opción para regalar en estas fechas especiales.

«Miren lo que me envió Nicky Jam a mi casa, pan de jamón con lo que me encanta el pan de jamón, ustedes saben que yo me cuido muchísimo (…) Gracias Nicky y como buena venezolana y como ustedes saben el pan de jamón es tradición de nuestra mesa en la época más hermosa del año», dijo Kerly.