Dentro de los dulces y la repostería hay recetas laboriosas y, aunque no complicadas, que sí que necesitan cierto tiempo de elaboración y también de reposos y esperas, y otras que parece que se hacen casi solas, y eso es lo que sucede con esta elaboración.

Esta receta de coquitos caseros es fantástica ya que se trata de un dulce tradicional súper fácil de preparar y además tan solo se necesitan 3 ingredientes y un proceso muy sencillo consistente en mezclar y hornear, ¡no tiene más!

Los coquitos se distinguen por su característico sabor a coco y también por su textura, ya que en el interior es blandita y esponjosa y por fuera tienen zonas crujientes por lo que el contraste es de lo más apetecible. Además abajo en la sección de Variaciones conocerás con qué otros ingredientes puedes aromatizar la masa o incluso cómo incluir el chocolate en la receta.

Si te gustan este tipo de dulces de bocado te encantará nuestra receta de buñuelos de viento tradicionales y fáciles o los típicos buñuelos de calabaza, ¡buenísimos! También te gustarán los pestiños caseros tradicionales con miel o azúcar y canela, las figuritas de mazapán casero, las galletas de mantequilla caseras o pastas de té, muy fáciles o las galletas de avena caseras y crujientes.

Y si pasamos a recetas con chocolate no dejes de preparar estas estupendas trufas de chocolate, las palmeritas de hojaldre con chocolate o los profiteroles rellenos de nata y con chocolate caliente.

Ingredientes para la receta de coquitos caseros, un dulce tradicional súper fácil (unas 30-35 unidades):

200 gr de coco rallado.

2 huevos L.

160 gr de azúcar blanco.

Preparación, cómo hacer coquitos caseros, un dulce tradicional súper fácil:

Casca el huevo y ponlo en un bol junto con el azúcar y, con unas varillas (mejor si son eléctricas) bate hasta que la mezcla se blanquee y el azúcar se disuelva casi por completo. Incorpora el coco rallado, mezcla de nuevo para que la masa sea homogénea y déjala reposar tapada durante 30 minutos en la nevera. Extiende papel de horno o vegetal sobre una bandeja de horno (yo lo hice sobre la encimera pero es mejor directamente en la bandeja para después no tener que estar moviéndola). Ahora ve cogiendo pequeñas porciones de masa con la mano, aplástalas pero solo ligeramente, lo justo para que se compacte un poco la masa, y ve poniéndolas en el papel con cierta separación unas de otras. No es importante que tengan una forma muy regular, simplemente intentar que sea un poco redondeada. También hay quien les da forma utilizando un par de cucharas o incluso introduce la masa en una manga pastelera, siéntete libre de hacerlo a tu gusto. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y ventilador y cuando haya llegado a esa temperatura introduce la bandeja en el horno a altura media y hornéalos durante unos 10-12 minutos. Es importante que los vigiles durante los minutos finales ya que las puntas empiezan a pasar de doradas a quemadas en pocos segundos, así que en cuanto veas algunas puntas un poco oscuras ya puedes sacar la bandeja del horno. Espera 5 minutos a que se enfríen un poco y ya puedes pasarlos a otro plato o bandeja para servirlos.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Los coquitos están buenísimos una vez fríos (aunque reconozco que al poco de salir del horno suelo probar alguno), tienen una textura blanda y ligeramente esponjosa por dentro y con toques crujientes por fuera, ¡una delicia! Para conservarlos lo ideal es dejarlos a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, o si hace mucho calor también pueden ir a la nevera pero acuérdate de sacarlos un rato antes de comerlos para que no estén fríos. También se pueden congelar y aguantan perfectamente 3-4 días o incluso seguro que más, aunque no he podido comprobarlo porque en casa vuelan.

Así caseros están riquísimos, su textura es un tanto curiosa y lo que más destaca es ese fantástico sabor a coco que hacen que sea un dulce de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de coquitos caseros, un dulce tradicional súper fácil:

Siempre puedes aromatizar la masa añadiendo unas gotitas de aroma de vainilla, un poco de ralladura de cítricos, por ejemplo de limón o de naranja, o incluso un poco de canela en polvo o cardamomo en polvo.

Quedan geniales acompañados de chocolate, ¿cómo? Derrite un poco de chocolate para postres a temperatura máxima en el microondas, en tandas de 30 segundos, hasta que veas que está prácticamente deshecho. Lo ideal es que, cuando queden solo unos pocos trocitos enteros, no lo sigas calentando porque simplemente moviéndolo con una lengua de cocina o una cuchara conseguirás que se derrita por completo y así te aseguras de que no se te quema. Cuando los coquitos estén fríos mójales la base en el chocolate y ponlos sobre papel de horno o vegetal para que se solidifique, o incluso vierte el chocolate por encima de los coquitos en forma de hilos para decorarlos.

Consejos:

Vigila muy bien los coquitos en el horno porque en pocos segundos pueden pasar de dorados a quemados. Lo ideal ideal es que apenas haya puntas oscuras pero sí que queremos que se doren, así que hay que estar pendiente y sacarlos cuando los veas como en las fotografías que he incluido arriba en la receta.