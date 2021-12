¡Alegría! Esta crema hidratante con protección solar de Perricone es perfecta si ya has cumplido los 30 porque deja la piel más lisa, súper luminosa y aclara las manchas

Cada piel es un mundo pero a medida que cumplimos años, nuestras preocupaciones tienden a ser las mismas y si antes te traían de cabeza los granitos mientras que tu mejor amiga se quejaba de que se la notaba seca, ahora seguro que las dos os preocupáis más por la aparición de las primeras arrugas, la falta de luminosidad y las marchitas que salen por culpa del sol.

Es normal que cruzada la barrera de los 30 empecemos a notar cambios de este tipo en nuestra piel, pero tampoco tiene por qué ser un drama. Sobre todo si utilizas una crema como la que hemos encontrado, que te ayude a alisar las arruguitas, aclarar las manchas y te devuelve la luminosidad.

Se trata de Photo Brightening Moisturizer Broad Spectrum SPF30, de Perricone MD, una crema hidratante con protección solar alta (imprescindible), formulada a base de Vitamina C Ester, una forma más potente y menos irritante de la vitamina C, rica en antioxidantes. Es capaz de alisar la piel, iluminándola y minimizando el aspecto de las manchas con el tiempo. Pero además contiene ácido alfa lipoico (ALA), un ácido graso que reduce la aparición de líneas, arruguitas y poros dilatados, para que tu piel esté más bonita que nunca.

Además, gracias a la Vitamina C Ester y sus filtros solares minerales, puedes utilizarla incluso si tienes la piel sensible porque no irrita nada la piel. Un gusto de crema para volver a presumir de una piel IDEAL.