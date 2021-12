Arrestaron a supuesto asesino serial de indigentes en Florida

La Policía de Miami (Florida, EE.UU.) anunció este jueves el arresto de un «asesino en serie», Willy Maceo Suárez, presunto autor de crímenes contra indigentes. Se le acusa de asesinato este martes de una persona sin techo y de herir gravemente a otra; en incidentes separados, y posiblemente de haber matado a una tercera en octubre pasado.

En rueda de prensa este jueves, el jefe interino de la Policía de Miami, Manuel Morales, identificó a Maceo, de 25 años, como el autor de al menos los dos primeros casos; mientras buscan pruebas que conduzcan a la conexión del hispano con otro asesinato con arma en octubre.

Según Morales, los dos primeros hechos comenzaron a conectarse en la tarde del martes pasado, cuando una persona llamó a la línea de emergencia 911 para alertar de un hombre tendido en el suelo sangrando abundantemente por la cabeza.

El hombre, un indigente, fue trasladado de urgencia al hospital Jackson Memorial de Miami; donde se le apreció herida de bala en la cabeza y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Unas dos horas después, las fuerzas del orden encontraron a otra víctima; de nuevo un sin techo, con una herida mortal, reseñó EFE.

La investigación en curso «conectó los dos incidentes no solo por el corto espacio de tiempo que había transcurrido entre un suceso y el otro, sino porque las dos personas eran indigentes», añadió Morales.

Además, las pruebas de balística identificaron el mismo calibre de pistola usado en sendos crímenes.

La unidad de investigación criminal de la Policía inició de inmediato el registro de la zona en «busca de pruebas físicas y electrónicas»; una búsqueda que condujo a la captura del sospechoso; que ha sido acusado de intento de asesinato en el primer incidente y de asesinato en el segundo.

CERCA DE ESCLARECER ASESINATOS DE INDIGENTES

«Los investigadores trabajan diligentemente, sin descanso, en este caso, porque sabían que estaban cerca (de atrapar al asesino) y sentían el dolor y la injusticia que las víctimas han sufrido a manos de este cruel individuo», resaltó el jefe de la Policía de Miami.

Morales calificó de «sinsentido» estos crímenes y felicitó a las fuerzas del orden por su trabajo realizado; que «ha permitido que ya no esté en las calles de Miami» este asesino, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONJAS AMARRABAN EL PENE DE UN NIÑO PARA QUE NO SE ORINARA

The post Arrestaron a supuesto asesino serial de indigentes en Florida appeared first on Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital.