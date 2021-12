Los bizcochos son unos dulces hechos para triunfar ya que prepararlos es muy fácil e incluso entretenido (perfecto para hacerlo con niños) y el resultado queda fantástico, con poco esfuerzo consigues bastante cantidad y, por supuesto, si sigues una receta paso a paso como ésta quedan buenísimos y esponjosos.

Este bizcocho de naranja con Thermomix es muy fácil de preparar y queda sabroso y jugoso. El dulce y suave sabor a naranja le sienta fenomenal y lo mejor de todo es que se aprovecha toda la naranja (excepto la parte blanca intermedia entre la piel y los gajos).

Con los clásicos ingredientes del bizcocho y añadiendo fruta fresca se consiguen resultados tan apetecibles como éste. Además en la sección de Variaciones conocerás otros ingredientes que puedes añadir a este bizcocho para darle un toque extra de sabor o para aromatizarlo, y en la sección de Consejos sabrás qué hacer si ha subido mucho en el horno (y por qué a veces pasa) y cómo evitar que se baje después por el centro.

Seguro que te encanta nuestra sección de bizcochos en la que encontrarás otros elaborados con Thermomix como el súper clásico bizcocho de yogur con Thermomix, el más sencillo y esponjoso, el bizcocho de chocolate con Thermomix, el más fácil y rico o el bizcocho de zanahoria con Thermomix, aromático y jugoso.

Y aunque no se considere un bizcocho en sí mismo, se parece muchísimo y está increíble así que no te quedes sin preparar el mejor brownie con Thermomix, con nueces y húmedo, ¡delicioso!

Ingredientes para preparar bizcocho de naranja con Thermomix, muy fácil y sabroso (molde de 23 cm):

240 gr de azúcar blanco.

1 naranja grande.

3 huevos.

1 yogur natural (de 125 gr).

120 ml de aceite de oliva. Utiliza un aceite de oliva de sabor suave o incluso puedes mezclar mitad de oliva y mitad de semillas para que no se note tanto su sabor.

225 gr de harina de trigo.

16 gr de levadura química (tipo Royal), también llamada polvos de hornear.

Un poco de mantequilla para untar el molde.

Preparación, cómo hacer la receta de bizcocho de naranja con Thermomix, muy fácil y sabroso:

Lava la naranja, sécala y quítale la piel con un pelapatatas, intentando que lleve poca parte blanca ya que amarga un poco. Pon en el vaso el azúcar junto con la piel de la naranja y tríturalos juntos durante 20 segundos a velocidad 10. Añade la naranja sin la parte blanca exterior y cortada en cuartos junto con los huevos y tritura durante 3 minutos a 37ºC y velocidad 5. Incorpora el yogur, el aceite, la harina y la levadura química y mezcla 1 minuto a velocidad 5. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Para que después sea muy fácil desmoldar el bizcocho lo que suelo hacer es abrir el molde, colocar en la base papel de horno y cerrarlo para que quede pillado, y también unto las paredes con mantequilla. También puedes untarlo entero con mantequilla, con ayuda de tus manos o de una brocha de cocina. Echa la mezcla del bizcocho de naranja en el molde e introduce éste en el horno sobre una bandeja o rejilla a altura media y hornea el bizcocho unos 35 minutos. Para comprobar si está listo puedes hacer la prueba del palillo cuando lleve 30 minutos: introduce un palillo en el bizcocho y si sale limpio el bizcocho está perfecto. Si no, déjalo unos pocos minutos más pero vigilando no pasarte para que no pierda jugosidad. Cuando el bizcocho de naranja esté listo sácalo del horno y déjalo enfriar 10 minutos dentro del molde. Después desmóldalo y déjalo enfriar completamente sobre una rejilla.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Para cortarlo te recomiendo esperar a que se enfríe completamente para que la miga se mantenga esponjosa y no se compacte. Recién hecho está riquísimo pero personalmente pienso que a partir del día siguiente está aún mejor, con los sabores más potentes y asentados, Puedes conservarlo 3-4 días en un recipiente cerrado a temperatura ambiente y, si hace calor o humedad, en la nevera. En este caso te recomiendo sacarlo a temperatura ambiente 30 minutos antes de comerlo para que no esté tan frío. También puedes congelarlo dentro de un recipiente cerrado o bolsa.

Es un bizcocho fantástico con un sutil sabor a naranja y una textura esponjosa e irresistible. Si te gusta el sabor de los cítricos no dejes de preparar este bocado dulce, está de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de bizcocho de naranja con Thermomix, muy fácil y sabroso:

Los bizcochos de cualquier tipo siempre se prestan a cambios y modificaciones, a la hora de añadir toques aromáticos o de sabor. Incluye unos chips o gotitas de chocolate al final del proceso y mezcla unos 15 segundos a velocidad 5, incluso unas pasas o frutos secos en trocitos.

También puedes añadir canela en polvo, cardamomo en polvo o un poco de esencia o aroma de vainilla en el paso en el que incorporas el yogur y demás ingredientes.

Consejos:

Vigila bien el bizcocho en el horno ya que no debes dejar que se dore en exceso para que quede en su punto. Si tienes dudas, recurre siempre a la prueba del palillo porque no falla. Y si ha subido mucho (suele ser porque el horno lo ha cocinado a una temperatura más alta de lo que indica) y quieres evitar que se hunda después por el centro, cuando ya esté listo déjalo reposar 5 minutos dentro del horno pero con la puerta abierta, así el cambio de temperatura será menos brusco y no bajará tanto después.

Para preparar la mayoría de postres y sobre todo bizcochos, lo ideal es que todos los ingredientes estén a la misma temperatura, la ambiente, así que ingredientes como los huevos es mejor sacarlos de la nevera un rato antes.