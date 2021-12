Cómo evitar que se rompa el pelo para que crezca más rápido

¿Hay algo más bonito que una preciosa y voluminosa melena de pelo natural y sano? Conseguirla requiere horas e intentos de investigación y pruebas a base de ensayo y error hasta dar con los trucos y productos que mejor vienen a nuestro cabello.

En ocasiones, ya sea porque algo está causando esa debilidad o porque nos encontramos en una época de mayor caída y rotura, el pelo tiende a romperse con mucha facilidad y esto puede convertirse en una auténtica pesadilla.

El pelo roto o estropeado y las puntas abiertas son el enemigo número uno del crecimiento capilar y pueden desmerecer nuestros estilos y peinados. Por suerte, no suponen el fin del mundo y pueden remediarse y evitarse siguiendo unos sencillos consejos.

Lo primero es identificar la raíz del problema. La rotura capilar puede estar causada por distintos factores como la falta de hidratación, el exceso de uso de productos con químicos nocivos para el cabello, daño causado por el calor y otras prácticas diarias que no hacen bien a nuestras melenas.

Además, existen texturas naturales que hacen que el pelo, aunque esté sano y bien cuidado, tenga tendencia a ciertos problemas. Nuestro cabello tiene formas de activar la alarma para que nos percatemos del daño que está sufriendo: las puntas abiertas, los nudos y los enredos indican que el pelo está en un alto nivel de deshidratación o que no estamos utilizando la rutina de cuidado adecuada para él.

Llevar peinados que pueden hacer daño a la integridad de los cabellos o el cuero cabelludo sin una preparación previa también puede causar daños difíciles de reparar. Hacerse una coleta muy tirante o un moño alto y apretado causa una gran e innecesaria tensión a la fibra capilar y suele provocar su rotura, especialmente cerca de la línea donde colocamos en recogido, si no lo cepillamos concienzudamente antes.

Estos son solo algunos de los motivos por los que tu cabello puede estar rompiéndose o sufriendo un crecimiento lento. Una vez en esta situación, ¿cómo lo devolvemos a su estado óptimo?

Co-washing diario

¿Qué es el famoso co-washing? La técnica del co-wash consiste en, ni más ni menos, lavarse el pelo solo con acondicionador en lugar de champú. Haciéndolo todos los días limpiarás tu cabello de forma suave y le aportarás más mimo si está seco o dañado. Lavar el pelo con acondicionador le aportará suavidad e hidratación, especialmente durante el invierno.

Esto no quiere decir que no debas utilizar champú. El mejor complemento para el co-washing es un champú no agresivo y libre de químicos nocivos que no prive a tu pelo de su hidratación natural. Los champús sin sulfatos y que causan menos espuma mantendrán tu cabello lubricado entre lavados y peinados.

Hidratación extrema una vez por semana

Los acondicionadores de hidratación profunda son los mayores aliados de tu cabello y utilizarlos una vez por semana puede salvar y prevenir grandes daños en tu melena. Utilízalos una vez por semana aplicándolos al cabello y cubriéndolo con un gorro de ducha, aplicando calor suave con un secador o, incluso, dejándolo actuar toda la noche. Estos productos se activan con el calor y procuran una hidratación intensaen cabello. Si, además, lo combinas con algún tratamiento de vapor, la hidratación penetrará en las cutículas del cabello.

Si, aún usando este tipo de producto tu pelo está extremadamente seco, puedes añadir unas gotas de aceite a tu acondicionador y aplicándolo en la raíz del cabello, sellando así su hidratación. Otros métodos para aportar cuidado extra a este proceso son utilizar un tratamiento de proteínas para reparar roturas o aclarar el cabello con agua de arroz en lugar de agua normal para suavizar las cutículas y evitar la caída.

Desenredar con amor

Desenredar el pelo seco está totalmente prohibido. Es mucho más fácil y menos dañino hacerlo en la ducha, cuando el cabello está mojado y cubierto de acondicionador. Es en ese momento cuando debes peinarte para deshacer nudos y enredos. La mejor forma de hacerlo es partir la melena en cuatro secciones y desenredarlas con mucho mimo y cuidado, empezando por las puntas y subiendo poco a poco.

Tener el peine o cepillo adecuado para hacerlo también es una cuestión de vital importancia. Los cepillos para desenredar con cerdas especiales de plástico no cortarán ni arrancarán tu cabello y dejarán tu melena suave tras desenredarla.

Fuente: Diario de sevilla