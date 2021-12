Siempre le he dado importancia al desayuno y, aunque entre semana el tiempo escasea, intento que tenga algo especial aunque sea sencillo y fácil de preparar y sobre todo que vaya repleto de cosas que me gustan. Por eso suelo tener en mente recetas como ésta, que puedes dejar listas con antelación para que el tiempo no se eche encima y poder desayunar cualquier día casi como si fuera fin de semana.

Aprende cómo hacer masa de crepes dulces o salados, muy fáciles y de 10, y así tener listo un desayuno casero que puedes personalizar a tu gusto. Las crepes quedan finitas y tiernas, muy al estilo francés, y en la receta verás los trucos y consejos para que tanto preparar la masa como después cocinar cada crepe sea todo un éxito.

Si se trata de crepes dulces puedes servirlas con ingredientes como chocolate, mermeladas, confituras, miel o frutas, o si lo prefieres, puedes preparar crepes saladas (te explicamos en la receta cómo debes hacerlo) y ponerles queso, embutidos, verduras y todo lo que se te ocurra, como si fuesen un sandwich o una pizza.

Si te gustan las crepes en versión dulce seguro que te encantarán las filloas gallegas de leche o frixuelos, y si optas por las saladas seguro que te aficionas a preparar estas crepes salados con salmón, queso y rúcula.

Y muy parecidas a las crepes en cuanto a elaboración (no así en textura) son las tortitas, esponjosas y caseras. Aprende a preparar las clásicas tortitas americanas caseras o pancakes y anímate con otras versiones como las tortitas de avena caseras y saludables, los pancakes o hot cakes de banana o plátano o esta estupenda torre de panqueques o pancakes de avena y banana con chocolate.

Ingredientes para hacer masa de crepes dulces o salados, muy fáciles y de 10 (unos 6-8 crepes, depende del tamaño final que les des):

100 gr de harina de trigo.

2 huevos.

250 ml de leche.

25 ml de agua.

10 gr de mantequilla sin sal para la masa, y un poquito más para derretirla en la sartén.

Un poquito de sal.

Según sean: Dulces: añade 1 cucharadita de azúcar (blanco o moreno, a tu gusto, aunque con el moreno saldrán de un color más oscuro). Saladas: añade un poco más de sal y, si te apetece, especias o hierbas, las que prefieras.



Preparación, cómo hacer masa de crepes dulces o salados, muy fáciles y de 10:

Empezamos preparando la masa de las crepes, y para ello puedes optar por dos métodos, ya sea utilizando una batidora de vaso o unas varillas manuales: Con batidora de vaso: puedes mezclar en ella todos los ingredientes, empezando por los líquidos y terminando por la harina, y batir hasta que la mezcla sea homogénea, con apenas unos segundos estará lista y si queda harina en las paredes despréndela con una lengua de cocina y vuelve a batir. Con varillas manuales: echa en un bol coloca un colador grande y, sobre él, echa la harina. Este proceso sirve para tamizar la harina, es decir, al pasar por el colador evitamos trabajarla con grumos y le damos un poco de aire. Haz un volcán en el centro, casca los huevos y échalos ahí dentro. Pon también la sal y bátelo todo con unas varillas. Derrite la mantequilla (puedes hacerlo poniéndola en un vasito y 5-10 segundos en el microondas) y viértela en el bol. Revuélvelo todo bien. Ahora vierte la leche y el agua poco a poco mientras sigues batiendo la mezcla, para que no queden grumos. Por último, en ambos métodos, no olvides darles el punto dulce o salado, según para qué vayas a utilizarlas. Deja reposar la masa en la nevera durante al menos 30 minutos, tapada. Lo que suelo hacer es ponerla en una jarra (después será más cómodo para ir echando los chorritos de masa a la sartén), y además si las quiero para desayunar, dejo la masa lista la noche anterior en la nevera. Si la jarra no tiene tapa, ponle papel film. Escoge una sartén antiadherente de las dimensiones que prefieras para tus crepes, ponla a fuego medio con una pizca de mantequilla y cuando se derrita mueve la sartén para que se reparta por toda la superficie. Ahora echa un chorrito de masa, suficiente para cubrir con una fina capa el fondo de la sartén, y muévela para que se extienda bien y quede redonda. Debes saber que esta primera crepe siempre suele salir regular, porque es complicado acertar a la primera con la temperatura del fuego para conseguir el equilibrio para que se cocine pero no se queme, y además ayuda a que la sartén termine de engrasarse bien con la mantequilla, lo que hace que las siguientes crepes salgan ya perfectas. Deja que la crepe se dore por un lado durante un minuto, dale la vuelta con una espátula y ponla otro minuto más por el otro lado. Retírala a un plato, y si quieres mantenerlas calientes, cúbrelas con un paño de algodón. Continúa el proceso con el resto de la masa y… ¡ya las tienes listas!

Tiempo: 20 minutos y 30 minutos de reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Las crepes están buenísimas recién hechas, tiernas y calientes, pero también puedes dejarlas hechas con antelación ya que aguantan fenomenal en la nevera en un recipiente o bolsa cerrada durante 3-4 días. A la hora de comerlas puedes sacarlas 30 minutos antes de la nevera para que estén a temperatura ambiente o calentarlas durante unos pocos segundos en el microondas.

Para servirlas puedes rellenarlas o simplemente echarles por encima los ingredientes que más te gusten. Quedan finitas y jugosas y van genial con ingredientes dulces como el chocolate derretido, un caramelo o sirope, algo de miel, frutas o yogur por ejemplo. También están riquísimas saladas como un perfecto desayuno o cena ligera, con ingredientes como quesos, jamón, salmón ahumado, lechugas variadas, huevo duro, atún… Eso si, les pongas lo que les pongas siempre estarán de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de la masa de crepes dulces o salados, muy fáciles y de 10:

Dale nuevos sabores a tus crepes dulces incorporando a la masa una cucharada de ron o licor. Por ejemplo, el licor de naranja les va fenomenal.

Para las crepes saladas tienes que saber que quedan espectaculares si las gratinas en el horno. Para ello rellénalas con los ingredientes que prefieras (idealmente le va muy bien cualquier ingrediente que incluirías en una pizza), dóblalas y ponlas en una bandeja de horno. Espolvorea queso rallado por encima y gratínalas 5 minutos a alta temperatura (unos 200ºC). Decir que quedan sabrosísimas es decir poco, realmente están de… ¡escándalo!

Consejos:

Puedes dejar la masa lista la noche anterior en la nevera en un recipiente cerrado o en una jarra con film y a la mañana siguiente solamente tienes que prepararlas en la sartén, con lo que tardarás muy poco en servir un desayuno casero y delicioso.

Conserva las que te sobren en la nevera dentro de un recipiente cerrado o una bolsa de plástico cerrada. Después puedes comerlas así directamente, fresquitas e ideales para cuando hace calor, o bien calentarlas unos pocos segundos (alrededor de 10, dependiendo de la cantidad) en el microondas.