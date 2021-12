Continuidad del interinato se discutirá en la Asamblea Nacional/2015 el 27D

El primer vicepresidente de la AN/2015, Juan Pablo Guanipa, propuso este viernes a los diputados una sesión extraordinaria que fue aprobada para el próximo 27 de diciembre donde discutirán la continuidad del interinato y de la Asamblea Nacional. Freddy Guevara había revelado días atrás que continuará el Gobierno interino pero “con modificaciones”.

“Con motivo de la necesidad de modificar el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también la necesidad de reformar la ley especial del fondo para la liberación de Venezuela y atención en casos de riesgo, estamos planteando entonces de que sean convocadas sesiones extraordinarias para discutir ambos asuntos que tienen que ver con la posibilidad de continuidad de la Asamblea Nacional, y también todo lo que tiene que ver con el establecimiento de las funciones de la presidencia encargada. Igualmente todo lo que tiene que ver con la ley que rige el fondo para la liberación de Venezuela. Por eso la propuesta es que convoquemos a sesiones extraordinarias a partir del día lunes 27 de este mes”, afirmó Guanipa en la sesión.

En ese sentido, Guanipa agregó que “ese día debemos hacer la discusión de ambos instrumentos jurídicos, y se fijen los siguientes días las sesiones necesarias para aprobarlo también en segunda discusión”.

Seguidamente Juan Guaidó consulta vía online con los diputados sobre las sesiones extraordinarias y estas son aprobadas por la mayoría.

“Son dos puntos clave para la libertad de nuestro país. El lunes continuaremos, muchísimas gracias a las diputadas y diputados. Deseamos a Venezuela unión, que la pacen felices con sus seres queridos, que disfrutemos Navidad en paz y luchando por nuestro país”, concluyó Guaidó.

“Se mantendrá el Gobierno interino, pero con modificaciones”

El pasado 17 de diciembre, el dirigente opositor Freddy Guevara reveló que “se mantendrá” el Gobierno interino que lidera Juan Guaidó, pero agregó que “habrá modificaciones”. Sobre el referéndum revocatorio, aseveró que actualmente “no hay condiciones” y “podría suceder lo mismo” que pasó en el estado Barinas tras el triunfo de Freddy Superlano el 21N.

En una entrevista exclusiva a la revista Zeta, Guevara sostuvo que “estoy convencido de que se va a mantener la Asamblea Nacional legítima, el GI (Gobierno interino) y la presidencia de Juan Guaidó. Con modificaciones, pero se mantendrá lo fundamental, que es el no reconocimiento a Maduro. Al final de cuentas en esto no se trata de Guaidó o no, se trata de que si no se tiene una contraparte legítima, el de facto– es decir Maduro- es quien asume la representación del país. Eso pasa en muchos países del mundo y se reconoce a los dictadores”.

“Quitar a Guaidó y al GI, pudiera ser el mayor favor que le pudiéramos hacer a Maduro. No existe ninguna razón patriota, estratégica o de fondo para perder el terreno ganado. Podemos plantearnos cambios con base a las circunstancias, lo que no tiene sentido es entregar lo que se ha conquistado. Perderíamos las representaciones diplomáticas, incluyendo a la OEA y todo el dinero que está congelado e incluso el oro de Inglaterra, donde la querella es quién nombra al Banco Central, es decir quién es el presidente legítimo. Sería un crimen contra la democracia y contra la República si dejamos que esto pase”, agregó.