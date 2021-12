EEUU | EE.UU. levantará las restricciones que impuso a 8 países africanos por ómicron

Estados Unidos levantará el 31 de diciembre las restricciones que impuso a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del Sur del continente africano tras la aparición de la variante ómicron del coronavirus, anunció este viernes la Casa Blanca.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, dijo en Twitter que el presidente Joe Biden, había tomado esa decisión siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una de las máximas autoridades en salud pública de EE.UU.

«Las restricciones nos dieron tiempo para entender omicrón y sabemos que nuestras vacunas funcionan contra omicrón, especialmente las dosis de refuerzo», añadió Muñoz.

Las restricciones afectaban, además de Sudáfrica, a Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi y Esuatini.

On Dec. 31, @POTUS will lift the temporary travel restrictions on Southern Africa countries. This decision was recommended by @CDCgov. The restrictions gave us time to understand Omicron and we know our existing vaccines work against Omicron, esp boosted. https://t.co/NdRTtntRuE

— Kevin Munoz (@KMunoz46) December 24, 2021