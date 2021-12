#España | Ecclestone suelta la bomba: «Hamilton no va a volver a competir»

Bernie Ecclestone ha soltado la bomba en la Fórmula 1: Lewis Hamilton se retira. Así lo asegura el viejo patrón del motor después de haber mantenido una conversación con el padre del heptacampeón mundial. Las evasivas de Anthony Hamilton encendieron las alarmas de Ecclestone, que a sus 91 años sigue estando más que bien informado sobre la competición que controló a su antojo durante varias décadas.

«Hace unos días hablé con el padre de Lewis. Inmediatamente sentí que no respondería a ninguna pregunta sobre el futuro de su hijo, así que solo hablamos de negocios. No sé qué pasa con Lewis, pero no creo que vuelva a competir. Su decepción es demasiado grande. Y de alguna manera es entendible. Ahora es el momento de que haga frente a su sueño de convertirse en un emprendedor de la moda», asegura Ecclestone en declaraciones al diario suizo Blick.

El antiguo dueño de la F1, que hace cinco años vendió la competición a Liberty Media por más de 7.000 millones de euros, cree que Lewis Hamilton «solo puede perder en 2022», teniendo en cuenta que la supremacía de Mercedes ya no está garantizada con el revolucionario cambio de normativas.

«¿Quién sabe cuánto cambiará la parrilla con los nuevos coches? Con George Russell tendría un compañero de equipo ambicioso, aunque yo no estoy tan convencido de su potencial como tantos expertos, por cierto. Y no nos olvidamos de Verstappen, con él Hamilton por fin ha encontrado un rival a su altura después de muchos años. Max es actualmente el mejor piloto del mundo», alaba al nuevo monarca de la F1.

La sorpresa de Ferrari con Sainz

Lewis Hamilton sigue envuelto en silencio desde el fatídico desenlace del Gran Premio de Abu Dabi, donde perdió en la última vuelta un octavo título mundial que ya tocaba con las manos. El británico tiene contrato con Mercedes para las dos próximas temporadas, pero su futuro ahora mismo es una incógnita.

Por otra parte, Ecclestone también ha sorprendido al revelar cuál es la última persona relacionada con la F1 con la que ha hablado por teléfono. «El padre de Carlos Sainz me llamó y me contó la situación de su hijo. Muchos en Maranello se sorprenden de que el español haya batido a su compañero Charles Leclerc. Para mí, Leclerc siempre fue un muy buen piloto, pero nada más», opina.

Por: Ok Diario

Autor: Guillermo Sáez

Fecha de publicación: 2021-12-24 05:46:39

Fuente