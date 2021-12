Natasha Araos reveló la razón por la que abandonó la casa de Chyno

Al ser consultada por sus seguidores sobre cómo fue su proceso de divorcio, la influencer venezolana dijo que «no fue fácil, hubo días fuertes»

Natasha Araos, exesposa del cantante venezolano Chyno Miranda, compartió recientemente que se mudó a una nueva casa luego de pasar casi un año y medio al lado del artista debido a una neuropatía periférica que lo dejó varios meses en cama.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Araos aseguró que, a pesar de cambiar de ambiente para garantizar el bienestar de su familia, aún extraña la vista de su antigua casa. «Ahí fue donde yo vivía con Jesús (Chyno) en familia y no me quería quedar en el mismo lugar», sostuvo.

Al ser consultada por sus seguidores sobre cómo fue su proceso de divorcio, la influencer venezolana conocida como «Tashie» en sus redes sociales, dijo que «no fue fácil, hubo días fuertes, de impacto».

«Yo no lo podía creer y más cuando estaba tan feliz, me sentía en una relación tan hermosa, donde me visualizaba viejita con él. En estos momentos hay que tener entendimiento y saber que Dios tiene un plan perfecto para ti (…) Realmente yo doy gracias no solo a Dios, sino que también a Jesús, porque a pesar de todo pasé nueve años maravillosos a su lado, donde fui feliz», agregó.

El pasado mes de septiembre la pareja venezolana informó en redes sociales que desde hace más de un año no estaban juntos como pareja. Durante varios meses se rumoró en el mundo artístico que la pareja se había separado aún cuando demostraban que permanecían juntos.

«Yo la irrespeté a ella como esposa, y a mi hogar también. No estamos juntos como pareja desde hace más de un año», confesó Chyno.

Por su parte Araos aseguró sentirse agradecida por la familia que hizo con el cantante y aclaró que nunca dudó en quedarse a su lado cuando fue diagnosticado con neuropatía periférica.

«Yo nunca dudé de quedarme a su lado para que saliera victorioso de todo esto. Estoy orgullosa de la familia que tenemos. Del fruto de nuestro amor salió un hijo espectacular, y a pesar de que tomemos caminos diferentes, nosotros vamos a ser el mejor equipo», expresó.

