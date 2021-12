Ropa de segunda mano en Táchira, una alternativa en Navidad

Creció la venta de prendas de segunda mano como una alternativa para el tachirense, ante el alto costo de la ropa y calzado, que para muchos son difíciles de adquirir.

Accesorios de segunda mano, una alternativa para el tachirense

NTA en el municipio Junín del estado Táchira recorrió los principales lugares donde incrementó la venta de accesorios de segunda mano, allí se observó infinidad de prendas de vestir y zapatos, así como juguetes y artículos para el hogar.

Ahora es noticia: Venta de juguetes no despegó esta navidad en Margarita

Mercedes Peña, comerciante de los accesorios de segunda mano manifestó, que lleva desde el primero de noviembre en esta venta, donde afortunadamente ha tenido buena receptividad porque muchas personas se acercan a llevar cualquier prenda.

“Estamos con buenos precios, aunque lo que aquí ofrecemos es de segunda mano, todo está muy bien conservado. Esta es una de las maneras de subsistir, porque del sueldo no podemos vivir”, expresó.

Aura Suárez, otra comerciante, señaló que la mayoría de las cosas que ofrece de segunda mano son de su propiedad, pero también hay accesorios que adquieren de otros lugares para ofrecerlos al público.

“Aquí nos ayudamos todos, tanto como la persona que no tiene suficiente dinero para adquirir algo nuevo, como para nosotros generar un ingreso extra. En mi caso mis sobrinos se fueron del país y me dijeron que podíamos vender las cosas que ya no se utilicen y que están en buen estado, así ayudamos a otros”, dijo Suárez.

¿Qué es lo más buscado?

Detallaron los comerciantes que lo más vendido son franelas, pantalones, artículos para bebés y uno que otro juguete o peluche “son cosas que ellos pueden adquirir y a buenos precios”.

Precios de la ropa y accesorios de segunda mano en Táchira

El valor de un pantalón está en 5.000 pesos, camisas desde 8.000 pesos, peluches de 10.000 a 15.000, conjuntos para bebé a dos mil pesos, sabanas en cinco mil, “solamente los ofrecemos en pesos pues con bolívares no podemos hacer nada. Las ganancias pueden variar según el día entre 5.000 a 60.000 pesos” concluyeron.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.