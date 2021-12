Russell Westbrook habla sobre como los Lakers pueden “ganar”

Luego del partido entre los Ángeles Lakers y los San Antonio Spurs, la estrella de los Ángeles (Russell Westbrook) dio su opinión sobre como el equipo angelino pueden salir de la situación actual (4 derrotas seguidas) con varios jugadores fuera por protocolos y lesiones:

“Hay que buscar la manera de hacerlo, Nada más que puedas hacer. No me entra el pánico. Tenemos un montón de muchachos en ese vestuario que no se rinden, nunca se rinden”

“Independientemente de si es una derrota por 2 o 28, es una derrota”

Russell Westbrook dice que sigue siendo optimista porque fue hace solo unos días que los Lakers estaban sanos, 16-13 y en una racha ganadora de 3 juegos:

“No escuché ninguna de estas preguntas. Han sucedido muchas cosas desde entonces, pero nos sentíamos confiados con la dirección”.