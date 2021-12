Trucos económicos y caseros para limpiar la bisutería oxidada

Dales una nueva vida a tus piezas de bisutería utilizando productos que tienes en casa para eliminar el óxido. ¡Te sorprenderás de los resultados!

¿Tu bisutería preferida tiene rastros de óxido? Tranquilidad y respira profundo, pues no se trata de nada que no pueda arreglarse con un poco de maña y paciencia. En este artículo, compartimos contigo algunas tácticas para limpiar la bisutería oxidada y que quede como nueva. ¡No te las pierdas!

Cuidados de la bisutería

Presta atención a los tips que te presentaremos a continuación para lograr que tu bisutería dure mucho más tiempo en excelentes condiciones. Coge bolígrafo y papel, ¡y toma nota!

Consejos para limpiar la bisutería oxidada

En la actualidad, se conocen muchos trucos caseros que permiten quitar los rastros de óxido de la bisutería sin tener que recurrir a productos abrasivos (y caros). Continúa leyendo para descubrir diferentes ideas que pueden ayudarte a dejar tu bisutería como nueva ¡sin gastar de más!

1. Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es uno de esos productos que no pueden faltar en el hogar. Este mineral es perfecto para limpiar toda clase de superficies, desde mesadas hasta manchas de ropa y, por supuesto, puede utilizarse también ¡para quitar el óxido de la bisutería!

Moja un paño y coge con él un poco de bicarbonato de sodio. Frota la pieza de bisutería suavemente, aclara y seca bien. Repite el proceso las veces que sea necesario.

2. Pasta de dientes

Este es el truco de la abuela y ¡funciona perfectamente! Lustra tus collares y demás piezas de metal con pasta de dientes y la ayuda de un paño. Enjuaga y frota con un paño seco para quitarles la humedad y darles brillo.

3. Aspirinas

Coge un vaso de agua e introduce dentro dos aspirinas efervescentes. Sumerge tu bisutería en la mezcla y deja actuar unos 10 minutos. Al retirar las piezas, ¡no habrá más rastros de óxido!

4. Refresco de cola

La famosa marca de refrescos de cola es otra excelente opción para eliminar el óxido. El proceso es tan fácil como sumergir la bisutería en un vaso de cola y esperar unos minutos. Luego, vacía el vaso y simplemente pule cada pieza con un paño.

Nota: No utilices esta receta para limpiar bisutería dorada porque podría afectar el aspecto de la pieza.

5. Bicarbonato de sodio y vinagre

Si el óxido es muy resistente, puedes probar a mezclar en un bol un poco de vinagre blanco con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Cuando empieces a ver burbujas, sumerge tu bisutería algunos minutos. Retírala, seca con un paño y ¡listo!

Prevención para evitar daños en la bisutería

Ahora que tu bisutería vuelve a brillar sin rastros de óxido, ¡debes comenzar a cuidarla como es debido! Para evitar que se ennegrezca y pierda su brillo puedes tomar algunas precauciones sencillas:

Evita mezclar accesorios: lo ideal es guardarlos de manera separada para aumentar así la vida útil de cada uno y evitar que aparezca óxido. Los paños porta bisutería suelen ser una buena opción. Separa los accesorios según el material: el oro debe guardarse con el oro, la plata con la plata y la bisutería separada para evitar que perjudique a los demás accesorios. Intenta evitar que tus accesorios entren en contacto con el agua del mar, el jabón, el cloro y otros elementos abrasivos. Las joyas no deben acompañarte a la playa y además, debes recordar quitártelas cuando te bañes. No utilices bisutería cuando haces ejercicio, ya que el sudor podría llegar a afectar el color de la pieza. No dejes que tus joyas entren en contacto con perfume o cremas para evitar que estas afecten su aspecto. Guarda tu bisutería en un lugar fresco y oscuro para minimizar las posibilidades de oxidación. Protege tu bisutería con laca de uñas transparente.

No te deshagas de tu bisutería con rastros de óxido. Como has descubierto, limpiar la bisutería oxidada no es una misión imposible. Esperamos que estos trucos te sean de utilidad y que tus joyas ¡queden como nuevas! reseña mejorconsalud