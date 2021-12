5 formas de conseguir unas ondas al agua naturales

¿Sabías que las ondas al agua siguen siendo tendencia este verano? Te contamos cómo puedes conseguir unas ondas con efecto natural sin salir de casa. ¡Atenta!

Aunque el verano se ha hecho de rogar, ¡ya lo tenemos aquí! Por fin podemos disfrutar de los rayos de sol o de los fantásticos días en la playa y, cómo no, también vuelven esos looks de verano que tanto hemos echado de menos durante el invierno. Ya no solo nos referimos a la ropa (que también), sino que hablamos de otro tipo de tendencias de belleza, como por ejemplo los peinados.

Las ondas al agua con un toque surfero de playa fueron una de las tendencias más de moda durante el verano pasado. Muchas celebrities e influencers se apuntaron a lucir pelazo ondulado, tanto en sus street-style, como en la alfombra roja e, incluso, en las pasarelas.

Pero es que, las ondas al agua no solo son súper favorecedoras, sino que son muy fáciles y rápidas de hacer tú misma en casa. Sin embargo, lo que más nos gusta de este peinado es su resultado natural, ¿sabes cómo conseguirlo? ¡Te lo contamos de 5 maneras diferentes!

Antes de nada, debes saber que tengas el cabello que tengas, puedes hacerte las ondas al agua con efecto natural, ya que se conseguir fácilmente en todo tipo de cabello y, además, son perfectas para dar un poco de volumen a nuestra melena.

Por todo estos motivos son por los que, las ondas de playa se han convertido en uno de los peinados preferidos de estos últimos años. Con ellas conseguimos un look desenfadado y natural pero, sobre todo, muy, muy sexy. ¿Quieres hacerte unas ondas surferas en casa? ¡Saca papel y boli, y toma nota!

1. Ondas al agua con la plancha: ¿cómo hacerlas en poco tiempo?

Lo primero que debes hacer para conseguir unas ondas al agua naturales es preparar tu cabello. Para ello, te recomendamos que lo lleves limpio porque, además de evitar un efecto apelmazado, lucirá mucho más bonito. Por tanto, antes de ponerte manos a la obra con la plancha, te recomendamos que laves tu cabello con tu champú habitual y, luego, apliques el acondicionador desde la mitad del pelo hasta las puntas. Déjalo actuar durante 2 o 3 minutos y, a continuación, acláralo con agua abundante.

Para conseguir un efecto ondas surferas desde el lavado, te recomendamos utilizar un champú específico como este de TRESemmé, su modelo Ondas (IM)perfectas aporta cuerpo al cabello y le da un aspecto rizado con volumen. Disponible en Amazon.

Una vez que lo hayas lavado, sécalo bien y asegúrate de que le estás quitando toda la humedad, ya que debe estar totalmente seco para poder utilizar la plancha. Antes de utilizar la plancha, te aconsejamos que apliques en las puntas de tu pelo algún protector térmico para evitar que las altas temperaturas de la plancha dañen tu pelo, estos son los mejor valorados del mercado:

GHD Spray protector térmico

Revlon UniqONE, protector térmico hidratante

Schwarzkopf OSIS+, Protector térmico

En este punto, tienes que dividir el cabello en dos partes para que, así, puedas peinar primero en una mitad y luego otra. Coge una plancha, preferiblemente de placa fina y comienza a hacer las ondas pero, para ello, debes tener en cuenta:

No empieces por la raíz. Empezar desde arriba del pelo hará que lo que iban a ser unas ondas de playa, pasen a ser tirabuzones. Por ello, te recomendamos que dejes un poco de espacio desde el cuero cabelludo y te centres en las longitudes del pelo, dejando, más o menos, unos 8-10 centímetros de distancia. ¡De esta forma conseguirás un efecto mucho más natural! Puedes hacer ondas al agua fácilmente, incluso si tienes el pelo corto, como puede ser el Bob cut, Bob largo o media melena.

Empezar desde arriba del pelo hará que lo que iban a ser unas ondas de playa, pasen a ser tirabuzones. Por ello, te recomendamos que dejes un poco de espacio desde el cuero cabelludo y te centres en las longitudes del pelo, dejando, más o menos, unos 8-10 centímetros de distancia. ¡De esta forma conseguirás un efecto mucho más natural! Puedes hacer fácilmente, incluso si tienes el pelo corto, como puede ser el Bob cut, Bob largo o media melena. Si tienes el pelo liso, intenta mantener la plancha más tiempo mientras haces la onda , ¡sin prisa! De esta forma evitarás que las ondas se disuelvan rápidamente y te aguantarás más.

, ¡sin prisa! De esta forma evitarás que las ondas se disuelvan rápidamente y te aguantarás más. Una vez que te hayas hecho las ondas, puedes aplicar un poco de laca o fijador en tu cabello. ¡Ojo! Pero sin abusar, que si no lograremos el efecto contrario.

Estas son las planchas de pelo del mercado que mejores resultados te darán a la hora de realizar tus ondas suferas:

Imetec Bellissima My Pro Beach Waves, plancha para ondas surferas

CKeyin, rizador de pelo profesional para ondas al agua

Furiden, plancha y rizadora de pelo profesional 2 en 1

2. Ondas al agua con spray: consigue un pelo ondulado natural con un remedio casero

Un método natural con el que no dañarás tu pelo y que también lo puedes hacer tu misma desde casa es creando tu propia agua de mar casera. Eso sí, antes de nada debes saber que el efecto de este método es mucho más húmedo y parecerá que te has dado un placentero baño en el mar, ¡y queda precioso! Estas ondas tendrán un toque surfero muy favorecedor.

Para ello necesitarás un recipiente de spray de plástico para que lo puedas llenar de la mezcla mágica elaborada a partir de:

Un vaso de agua caliente

Una cucharadita de sal

Una cucharadita de gel

Una cucharadita de aceite capilar. Uno de nuestros preferidos es el aceite de coco, ya que es totalmente recomendable para cabellos dañados o delicados.

Una vez que tengas lista la mezcla, lava tu cabello con tu champú habitual y, sin secarlo, rocía tu cabello con la mezcla preparada. Te recomendamos que dejes secar tu pelo al aire libre, de forma natural y evitando el secador, de esta forma el efecto será ideal. ¡Te encantará! No obstante, si no quieres hacer un producto casero, puedes comprarte algún capilar especial para ondas. Existen de muchas marcas y para todo tipos de pelo, estas son algunos de los más eficaces:

Da’Dude Da’ Salt Water Spray – Spray para ondas suferas

Kemon-Spray Modelador Pelo Rizado Sea Salt

TIGI Catwalk Curls Rock Amplifier – spray para pelo rizado

3. Ondas al agua con moño: ¡súper natural!

Sí, sí, es tan fácil como hacerte un moño alto antes de irte a dormir. A modo de consejo, procura que el moño sea bastante tirado y recoge el pelo con una goma estrecha para que no te deje marcas (estas funcionan a la perfección), ¡y a dormir! Cuando te levantes, quítate el moño y disuelve las ondas suavemente con tus dedos. Este método es recomendable para cabellos largos o media melena.

4. Ondas al agua con trenzas: el método más efectivo para el pelo largo

Se trata de una forma muy sencilla para conseguir unas ondas naturales y, además, muy parecida a la anterior. Simplemente, antes de irte a dormir, tendrás que lavar tu pelo y, sin secarlo, dividir tu cabello en dos partes iguales y hacerte dos trenzas. Pasa la noche con ellas y al día siguiente… ¡voilà! Tendrás unas ondas al agua súper naturales. ¡Y sin dañar tu pelo!

5. Ondas al agua con pinzas: ¡ideal para pelo corto!

Hacer unas ondas al agua con el pelo corto puede parecer todo un reto per, tranquila, tenemos el método perfecto, rápido y efectivo: con pinzas. ¿En qué consiste? ¡Muy fácil! Después del lavado y secado de tu pelo, tienes que dividir tu cabello en muchos pequeños mechones. Cuando lo tengas dividido, enrollamos cada mechón entre dos dedos y, una vez que lo tenemos enrollado, lo enganchamos con la pinza (hazte con un pack de pinzas en Amazon).

Déjalo secar durante un par de horas y luego quita las pinzas y desenreda el cabello con tus dedos. Este método es óptimo si tienes pelo corto, ya que puede ser un completo desafío para las personas con el pelo largo o con mucha cantidad.

Ahora ya sabes 5 formas diferentes de conseguir unas ondas al agua naturales, ¿a qué estás esperando para lucir el pelo de la temporada? ¡Fácil, rápido y natural! ¡Arrasarás!