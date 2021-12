Draymond Green no sabe si hubiera parado a Shaquille O’Neal

Aunque ya lo ganó en una ocasión, más precisamente en 2007, Draymond Green parece estar obsesionado con el premio al Defensivo del Año en la NBA.

El jugador de los Golden State Warriors se encuentra una vez más entre los principales favoritos a ganar el DPOY, pero no tiene nada seguro, mucho menos teniendo de rival a alguien como el pívot francés del Utah Jazz, Rudy Gobbert, quien claramente lo supera en el apartado de las estadísticas.

Ese es justamente uno de los problemas que ve Green, quien cree que a los defensivos se les debe valorar más por su impacto en el juego, independientemente de las estadísticas.

“Para ser un gran jugador defensivo, no puedes simplemente bloquear tiros. Nunca decimos que LeBron James es genial porque anota muy bien. Nunca decimos que es porque pasa muy bien el balón. Nunca decimos que es porque dirige bien el equipo. Decimos que LeBron James es genial porque hace todas esas cosas”, comentó el #23 de los Warriors.

“Históricamente la defensiva no se ve así. El tipo que recibe muchos robos o tiros bloqueados, muchas veces, es el Jugador Defensivo del Año. Simplemente no creo que eso cuente la historia del ala defensiva”, manifestó.

De igual forma, Green fue cuestionado sobre si cree que su juego podría haber sido igual de productivo en la época de los 80’s y 90’s, cuando claramente la NBA era más física.

“Me gustaría pensar que sí, solo por el hecho de que defiendo el poste, protejo el balón. Me gusta pensar que habría encontrado una manera. Pero habiendo dicho eso, no estoy seguro de haber podido proteger a Shaquille O’Neal. No estoy seguro de haber podido proteger a Hakeem Olajuwon. No estoy tan loco como para empezar a decir: ‘Sí, podría haber detenido a Shaq’. Pero si no pude, supongo que encajo en una categoría con un montón de otras personas”.