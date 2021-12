EEUU | Defensores de migrantes recriminan a Biden por perpetuar Título 42 y MPP

La organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado recriminó a la Administración del presidente Joe Biden por continuar las políticas contra el derecho al asilo del ahora exmandatario Donald Trump, así como de poner en riesgo las vidas de miles de migrantes en la frontera con México por apaciguar a los supremacistas blancos.

“Creo que las acciones de la Administración Biden al adoptar y perpetuar las políticas de Trump, como el Quédate en México y el Título 42, son criminales y que esta Administración, como la administración Trump, son los arquitectos de genocidio”, declaró la directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, Nicole Ramos.

Al Otro lado destacó en un mensaje de Twitter que la situación es idéntica ahora para los migrantes en la frontera que hace un año, cuando demandó a la Administración Trump por enviar a México a migrantes con problemas graves de salud o cuyas vidas corrían peligro, al amparo del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), o “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en el país vecino el trámite de sus solicitudes.

A fave story from this year: AOL’s Healthcare-Legal Partnership (HLP), based within the Violence Intervention Program on the campus of L.A. County+ @USC Medical Center, was able to assist in the family reunification for a toddler who had been severely injured due to gun violence.

