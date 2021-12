¡Especial Postres Fáciles! Casi 80 recetas de los más ricos

Quiero hablar de postres y no se ni por dónde empezar. Con casi 200 recetas dulces publicadas (y las que quedan por añadir) me cuesta mucho elegir mis favoritos y también clasificarlos. Eso si, puedo asegurar que hay para todos los gustos ya que abarcan desde los dulces más tradicionales y golosos hasta los más novedosos o aquellos ideales para quienes no son muy de dulce y buscan esos postres en los que hay otros sabores que destacan por encima del simple azúcar.

Cuéntame abajo en los comentarios qué tipos de postres y dulces son tus favoritos y qué recetas te vas a animar a preparar. Me atrevo a empezar yo, y si tengo que decir mi postre favorito absoluto sin duda alguna es la tarta de queso, que me encanta elaborada de la forma que sea pero siempre y cuando tenga un potente sabor a queso, por eso de las que verás aquí ninguna se queda «floja» de sabor. Además tengo algunos ingredientes imprescindibles que hacen que los postres me gusten especialmente y son el chocolate, el hojaldre y la manzana, ¡qué delicia!

Bizcochos

Con un bizcocho estrené la sección de postres y repostería del blog y desde entonces he publicado casi 30 tipos de bizcochos de todos los sabores y para todos los gustos, así que voy a hacer un pequeño resumen de mis favoritos y puedes verlos todos en la sección de Bizcochos.

Y mención especial merecen los que incluyen chocolate y que dan lugar a una gran variedad de bizcochos de diferentes textura y matices:

Si a los bizcochos con chocolate les añadimos plátano, conseguimos unos postres espectaculares:

Postres de cuchara

Deleítate con esta selección de Postres que se comen con cuchara y entre los que verás algunos de los postres más clásicos y representativos de nuestra gastronomía:

Arroz con leche : un postre sencillo y repleto de ingredientes de lo más comunes pero cuya mezcla es absolutamente irresistible, con su característica textura cremosa y su aromático sabor gracias a la canela y el limón.

: un postre sencillo y repleto de ingredientes de lo más comunes pero cuya mezcla es absolutamente irresistible, con su característica textura cremosa y su aromático sabor gracias a la canela y el limón. Natillas caseras de huevo tradicionales : cremositas y sobre todo elaboradas en casa, que es donde podemos controlar los ingredientes que llevan y su calidad para conseguir el mejor resultado.

: cremositas y sobre todo elaboradas en casa, que es donde podemos controlar los ingredientes que llevan y su calidad para conseguir el mejor resultado. Crema catalana con su azúcar quemada : recuerda a las natillas y su capa de azúcar quemada por encima es muy característica y le queda de 10.

: recuerda a las natillas y su capa de azúcar quemada por encima es muy característica y le queda de 10. Flan de huevo casero tradicional : en la receta verás todos los trucos para preparar la mezcla y también para hornearla al baño María. Además seguro que te encantará la versión del flan de queso casero y cremoso .

: en la receta verás todos los trucos para preparar la mezcla y también para hornearla al baño María. Además seguro que te encantará la versión del . Coulant de chocolate o volcán de chocolate : no hay postre más irresistible para los fans del chocolate, y es que une un potente sabor a chocolate con una textura entre bizcocho a medio cocinar y chocolate líquido que es una locura.

: no hay postre más irresistible para los fans del chocolate, y es que une un potente sabor a chocolate con una textura entre bizcocho a medio cocinar y chocolate líquido que es una locura. Crema de cacao y avellanas o Nutella casera : la he metido en esta sección porque no había otra en la que quedara mejor y, aunque uno de mis anhelos es comer Nutella a cucharadas, lo mejor es untarla en unas buenas rebanadas de pan. Te aseguro que si la preparas casera con esta receta no volverás a comprarla ya hecha.

: la he metido en esta sección porque no había otra en la que quedara mejor y, aunque uno de mis anhelos es comer Nutella a cucharadas, lo mejor es untarla en unas buenas rebanadas de pan. Te aseguro que si la preparas casera con esta receta no volverás a comprarla ya hecha. Mousse de chocolate : ligera y chocolateada, un postre clásico donde los haya.

: ligera y chocolateada, un postre clásico donde los haya. Tiramisú italiano casero : para los fans del café no hay postre que triunfe más, toda una delicia italiana.

: para los fans del café no hay postre que triunfe más, toda una delicia italiana. Panacota o panna cotta, el clásico postres italiano de nata : también de italia son las famosas panacotas de nata, y con esta receta conseguirás que queden cremosísimas y apetecibles.

: también de italia son las famosas panacotas de nata, y con esta receta conseguirás que queden cremosísimas y apetecibles. Pan de Calatrava o pudin de pan : ¿tienes sobras de pan o bizcochos o masas de repostería en casa? Pues transfórmalas en este delicioso postre, una idea genial de aprovechamiento a tener en cuenta.

: ¿tienes sobras de pan o bizcochos o masas de repostería en casa? Pues transfórmalas en este delicioso postre, una idea genial de aprovechamiento a tener en cuenta. Pudin de semillas de chía con fresas : ideal para desayuno o merienda e incluso de postre, las semillas de chía en contacto con un líquido desarrollan una textura gelatinosa muy especial y dan lugar a este tipo de elaboraciones.

: ideal para desayuno o merienda e incluso de postre, las semillas de chía en contacto con un líquido desarrollan una textura gelatinosa muy especial y dan lugar a este tipo de elaboraciones. Porridge de avena o gachas de avena con manzana y canela : también para un desayuno es esta receta que queda muy aromática gracias a la canela y se consigue una textura cremosa.

: también para un desayuno es esta receta que queda muy aromática gracias a la canela y se consigue una textura cremosa. Helado casero de frutos rojos y yogur: cuando el calor aprieta, nada mejor que un helado y encima si es casero no hay excusas.

Dulces tradicionales

Son esos dulces que nos traen recuerdos, de los que tenemos la sensación de que se han preparado «desde siempre» y con ingredientes sencillos y que solemos tener en casa. Puedes echarle un vistazo a toda la sección de Dulces tradicionales y ver aquí abajo algunos de los más destacados:

Torrijas de leche caseras al horno : aunque son típicas de Semana Santa deberían prepararse y comerse en cualquier momento del año. Jugosas y aromáticas, te quedarán de 10 si además preparas su pan casero para hacer torrijas en casa, muy fácil .

: aunque son típicas de Semana Santa deberían prepararse y comerse en cualquier momento del año. Jugosas y aromáticas, te quedarán de 10 si además preparas su . Quesada pasiega : una delicia Cántabra que en casa podemos replicar de forma diferente a la tradicional pero con un yogur, pudiendo prescindir del cuajo, y el resultado te aseguro que merece la pena.

: una delicia Cántabra que en casa podemos replicar de forma diferente a la tradicional pero con un yogur, pudiendo prescindir del cuajo, y el resultado te aseguro que merece la pena. Leche frita casera : imagínate poder comer leche pero cuajada y aromatizada, pues este postre es precisamente eso y el resultado es una auténtica maravilla.

: imagínate poder comer leche pero cuajada y aromatizada, pues este postre es precisamente eso y el resultado es una auténtica maravilla. Buñuelos de viento tradicionales y fáciles : esponjosos y llenos de aire, con un exterior crujiente y recién hechos, son una maravilla. También te va a encantar estra otra versión tradicional, los buñuelos de calabaza .

: esponjosos y llenos de aire, con un exterior crujiente y recién hechos, son una maravilla. También te va a encantar estra otra versión tradicional, los . Tarta de Santiago gallega tradicional: todo un clásico de la repostería gallega, lo más característico es que va repleta de almendras y queda riquísima y aromática.

Tartas

Para todos los gustos y con todo tipo de ingredientes y combinaciones dulces, las tartas son las estrellas cuando se trata de elaborar un postre para una ocasión especial o para una celebración y puedes verlas todas en nuestra sección de Tartas. Disfruta de esta selección agrupada por tipos, empezando por las de chocolate y un variadito, después las de queso (mis preferidas!) y las de manzana.

Tarta de la abuela: tarta de chocolate, galletas y natillas : todo un clásico que nos recuerda a esos cumpleaños y meriendas en los que no podía faltar. Su combinación de ingredientes siempre triunfa.

: todo un clásico que nos recuerda a esos cumpleaños y meriendas en los que no podía faltar. Su combinación de ingredientes siempre triunfa. Tarta de tres chocolates paso a paso : una de las más vistosas y también de las más fáciles, con esas 3 capas de chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate blanco y esa textura tan especial.

: una de las más vistosas y también de las más fáciles, con esas 3 capas de chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate blanco y esa textura tan especial. Tarta de galletas y chocolate sin horno, la más fácil y con potente sabor a chocolate : sencilla, rápida, contundente y potente, no se le puede pedir más.

: sencilla, rápida, contundente y potente, no se le puede pedir más. Tarta Guiness de cerveza negra y chocolate con cobertura de queso : una tarta realmente original con un bizcocho elaborado con cerveza negra a la que le queda fenomenal ese colofón en forma de cobertura de queso.

: una tarta realmente original con un bizcocho elaborado con cerveza negra a la que le queda fenomenal ese colofón en forma de cobertura de queso. Tarta Sacher, la receta original paso a paso : todo un clásico procedente de Austria, contiene un bizcocho relleno de mermelada y todo ello bañado con una cobertura de chocolate, ¡deliciosa!

: todo un clásico procedente de Austria, contiene un bizcocho relleno de mermelada y todo ello bañado con una cobertura de chocolate, ¡deliciosa! Tarta de cerezas americana o Cherry Pie : la hemos visto en multitud de películas y series y te recomiendo aprovechar la temporada de cerezas para elaborar esta tarta repleta de fruta y sabor.

: la hemos visto en multitud de películas y series y te recomiendo aprovechar la temporada de cerezas para elaborar esta tarta repleta de fruta y sabor. Tarta de fresas con masa quebrada y coulis de fresa: y si son las fresas las que están en temporada, lánzate a elaborar esta vistosa y rica tarta.

Tartas de queso:

Tarta de queso La Viña : es la tarta de queso al horno por excelencia gracias a su textura densa y su intenso sabor a queso. Además solo hace falta mezclar los ingredientes y hornear, ¡muy fácil!

: es la tarta de queso al horno por excelencia gracias a su textura densa y su intenso sabor a queso. Además solo hace falta mezclar los ingredientes y hornear, ¡muy fácil! Tarta de queso fría con arándanos : es mi receta estrella sobre todo cuando hace calor y no me apetece encender el horno. La clave está en que si, sabe mucho a queso y en la receta verás cómo preparar una cobertura de arándanos frescos que le queda de 10.

: es mi receta estrella sobre todo cuando hace calor y no me apetece encender el horno. La clave está en que si, sabe mucho a queso y en la receta verás cómo preparar una cobertura de arándanos frescos que le queda de 10. Tarta de queso con caramelo salado y nueces : misma idea que la anterior pero cambiando los arándanos por caramelo salado (aprenderás a prepararlo casero con la receta) y unas nueces. No se me ocurre mejor combinación, anímate a probarla ya mismo.

: misma idea que la anterior pero cambiando los arándanos por caramelo salado (aprenderás a prepararlo casero con la receta) y unas nueces. No se me ocurre mejor combinación, anímate a probarla ya mismo. Tarta de Oreo y queso fría sin horno: si te gustan estas famosas galletas ya estás tardando en prepararla.

Tartas de manzana:

Galletas

Crujientes y redonditas, las galletas son una delicia de la repostería y en nuestra sección especial de Galletas tienes para todos los gustos. ¿Qué receta te gusta más?

Magdalenas, cupcakes y muffins

En nuestra sección de Magdalenas, cupcakes y muffins podrás encontrar las recetas de este tipo de elaboraciones que tienen mucho en común y todas resultan irresistibles:

Magdalenas caseras y esponjosas tradicionales : consigue un buen copete y una esponjosidad sin igual, además del clásico sabor de las magdalenas de siempre. ¿Cómo? Siguiendo nuestra receta, en la que se incluye además la propia receta en vídeo para que no pierdas detalle y te queden perfectas.

: consigue un buen copete y una esponjosidad sin igual, además del clásico sabor de las magdalenas de siempre. ¿Cómo? Siguiendo nuestra receta, en la que se incluye además la propia receta en vídeo para que no pierdas detalle y te queden perfectas. Magdalenas de chocolate : la versión que no falla para fans del chocolate.

: la versión que no falla para fans del chocolate. Muffins de chocolate: similares a las magdalenas pero con una textura más compacta, te encantarán.

Postres con fruta

Aunque en casi todas las secciones habrás visto Postres con fruta (especialmente manzanas, fresas o naranjas), aquí tienes selección especial para que cojas ideas para aprovechar la fruta que tienes en casa (y en muchas ocasiones la que se te ha quedado un poco madura):

Macedonia de frutas casera, la receta del postre más saludable y sabroso : poco más que decir, una buena selección de frutas y un aliño dulce es todo lo que necesitas para presentar un postre de 10.

: poco más que decir, una buena selección de frutas y un aliño dulce es todo lo que necesitas para presentar un postre de 10. Manzanas asadas al horno con canela y almendras : si tienes manzanas maduras en casa es la salida ideal para convertirlas en un postre de lo más apetecible.

: si tienes manzanas maduras en casa es la salida ideal para convertirlas en un postre de lo más apetecible. Fresas con vinagre balsámico y queso en vasitos : la combinación de ingredientes siempre choca a quien no la ha probado pero si te gustan los contrastes de sabores te aseguro que te encantará.

: la combinación de ingredientes siempre choca a quien no la ha probado pero si te gustan los contrastes de sabores te aseguro que te encantará. Rosas de manzana y hojaldre : originales y sorprendentes, las rosas de hojaldre tienen una presentación fantástica y, por la forma de elaborarlas, son geniales para hacerlas con peques porque parecen manualidades.

: originales y sorprendentes, las rosas de hojaldre tienen una presentación fantástica y, por la forma de elaborarlas, son geniales para hacerlas con peques porque parecen manualidades. Strudel de manzana tradicional alemán : se trata de un paquetito crujiente por fuera y meloso y relleno de manzana por dentro, muy aromático y delicioso.

: se trata de un paquetito crujiente por fuera y meloso y relleno de manzana por dentro, muy aromático y delicioso. Crumble de fresas : las fresas al horno quedan fantásticas y con la capa de crumble crujiente queda un postre fantástico.

: las fresas al horno quedan fantásticas y con la capa de crumble crujiente queda un postre fantástico. Tarta de piña y yogur fría sin horno : ideal para los meses más calurosos, es una buena forma de incluir la piña en los postres.

: ideal para los meses más calurosos, es una buena forma de incluir la piña en los postres. Tarta de limón y queso fría : con un potente y refrescante sabor a limón, esta tarta te encantará primero por su sabor pero también por su conseguida textura cremosa.

: con un potente y refrescante sabor a limón, esta tarta te encantará primero por su sabor pero también por su conseguida textura cremosa. Tarta de queso fría (sin horno) con higos frescos: el mundo de las tartas de queso es realmente infinito, y aunque no acostumbramos a incorporar higos, lo cierto es que quedan de maravilla.

Tortitas y crepes

Hay pocos tipos de postres tan sencillos y resultones y que además se puedan personalizar justo antes de servirse para añadir ingredientes al gusto. Consulta siempre nuestra sección de Tortitas y crepes para tener a mano todas las recetas, de las que aquí puedes ver las que tenemos ya publicadas: