Florida rompió récord de contagios en un día: 31.758 nuevos casos

El estado de Florida rompió su récord de casos de COVID-19 confirmados en un día al reportar este viernes 31.758 nuevos contagios. Así lo informaron fuentes oficiales en medio del repunte de la pandemia por la variante ómicron.

Los 31.758 casos se atribuyen al pasado jueves, según los datos publicados este viernes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos.

El mayor aumento de casos registrados en un día en Florida fue de 27.669 el pasado 26 de agosto, de acuerdo con la misma fuente; aunque la jornada del jueves se aproximó a esa cifra con 26.811 casos nuevos.

No se informaron nuevas muertes en el reporte, aunque es probable que se añadan al reporte semanal, que como cada viernes la final de la jornada publica el Departamento de Salud de Florida.

Los expertos dicen que el incremento de casos es el resultado de la rápida propagación de la variante ómicron; por lo que en la jornada de hoy y las dos anteriores se han visto en el condado Miami-Dade largas filas de vehículos en puntos de test; la mayoría al aire libre en parques del condado.

SITUACIÓN EN MIAMI-DADE

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró que el céntrico Tropical Park, que hasta entrada la noche del jueves mostraba una interminable fila de automóviles, según comprobó EFE, abriría este viernes festivo hasta las 16.00 hora local.

Igualmente, varias bibliotecas públicas del condado, el de mayor población y con más casos de contagio en todo el estado, ofrecieron desde horas tempranas test de antígenos gratuitos, aunque muchas personas en las filas no alcanzaron.

A última hora y ante la eventualidad de reuniones familiares por Nochebuena, muchas personas intentaron conseguir alguno de los miles de estos tests denominados «rápidos» que distribuye el condado.

Tras semanas con un promedio inferior a 2.000 casos diarios por coronavirus en Florida, las alarmas saltaron el viernes pasado al registrarse para el período del 10 al 16 de diciembre 29.568 nuevos contagios, una cifra muy superior a la semana anterior (13.530 casos), y con la variante ómicron detectada ya en al menos 39 estados de EE.UU.

Florida contabiliza más de 3.832.000 casos desde que comenzó la pandemia, según el canal 6 de NBC, a la espera de que el Departamento de Salud de Florida publique su resumen semanal este viernes.

