Kemba Walker y los Knicks sonríen en la jornada de Navidad

Kemba Walker sigue dejando en claro que Tom Thibodeau se equivocó al dejarlo fuera de la rotación.

Quizás por el COVID-19, y las múltiples bajas que tuvieron los Knicks, pero el regreso del base a la titularidad en Nueva York no podría ser mejor.

Walker lideró un nuevo triunfo de los Knicks, en esta ocasión por 101-87 sobre los Hawks, en la primera tanda de la tradicional jornada de Navidad.

El 4 veces all-star se destacó con un triple-doble de 10 tantos, 10 rebotes y 12 asistencias en un Madison Square Garden que se rindió ante su actuación. Los gritos de ¡Kemba, Kemba! Retumbaron en el icónico escenario que le manifestaron a Thibodeau su inconformidad por la injusta decisión que tomó hace un par de semanas.

El tiempo le terminó dando la razón al armador, que de paso se metió a un selecto grupo de la NBA.

Con su triple-doble, el tercero de su carrera y el primero desde abril de 2014, se convirtió en el séptimo jugador en conseguirlo en la jornada de Navidad. Oscar Robertson (4), John Havliceck, Billy Cunningham, LeBron James, Russell Westbrook, Draymond Green y ahora Kemba. En medio de puras figuras.

El máximo anotador de los Knicks en el encuentro fue Julius Randle con 25 unidades, además de sus 12 tableros.

En los Hawks, al no contar con Trae Young, poco pudieron hacer en su visita al Madison Square Garden. El vigente subcampeón de la Conferencia Este es el equipo más golpeado por el virus, con múltiples bajas en su roster, y lo pagaron con una actuación más pésima actuación.

John Collins y Delon Wright fueron los más activos con 20 puntos cada uno.

Al final del encuentro, Trae Young aprovechó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje de aliento a sus aficionados.

As a kid you Dream of playing on Christmas Day in the NBA.. wish I could’ve been out there with my squad today.. but I told you ATL we were gonna be back on this stage last year & I don’t plan on leaving it again anytime soon🙏🏽 !!

MERRY CHRISTMAS!! Enjoy the Great 🏀!

❤️🎄❄️💯

— Trae Young (@TheTraeYoung) December 25, 2021