México | Llama Diputada Martha Avila al PAN a evitar la politización de la justicia

La Coordinadora de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, Diputada Martha Avila Ventura, llamó al grupo parlamentario de Acción Nacional a evitar politizar la impartición de justicia, luego de que sus legisladoras y legisladores insinuaran que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es usada con fines de persecución política.

“Si algo caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación es la no persecución, la libertad de expresión, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la impartición de la justicia sin distingos. Así que, mis compañeras y compañeros panistas deben tener en claro que la competencia de las autoridades es impartir justicia para todas y todos”, expresó la diputada local por el Distrito 28 de Iztapalapa.

El señalamiento del PAN se dio el pasado 23 de diciembre tras presentar una denuncia por presunto nepotismo de MORENA ante la FGJCDMX, instancia ante la que el Grupo Parlamentario de MORENA acudió el 10 de diciembre para denunciar una red de nepotismo en las alcaldías de la UNA, la cual beneficia a 25 familias panistas.

“Acudimos a la Fiscalía sin el grito y tamborazo del PAN que, como siempre, busca acaparar reflectores para continuar con su campaña de desinformación, de verdades a medias. En nuestro caso, las denuncias que hemos presentado, tanto la de nepotismo como las de violencia política de género, las hacemos con la convicción de que nos asiste la razón jurídica y la razón moral. Pero no seré yo, ni la bancada, ni los panistas quienes determinen si hay causa que perseguir”, subrayó Avila Ventura.

Asimismo, externó su preocupación por la intimidación que el diputado Ricardo Rubio Torres, vicecoordinador de la bancada del PAN, continúa ejerciendo en su contra de manera sistemática.

“Sus agresiones han sobrepasado la tribuna del Congreso, sigue amedrentándome por todos los medios. El pasado 21 de diciembre, por ejemplo, di una entrevista para radio y él llamó enseguida para solicitar su derecho de réplica, el cual tiene por derecho constitucional. Pero más que replicar, usó el espacio para decir que está reuniendo todas las pruebas para proceder contra mí por todas las vías posibles, está en su derecho, pues incluso un violentador es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y por eso es que yo, más que amagar, como él hace, he acudido a las instancias legales y no pienso seguir enfrascándome con él en discusiones”, manifestó.

Avila Ventura hizo notar que Rubio Torres ha afirmado de manera categórica que “mis denuncias no van a proceder, evidenciado su misoginia y egocentrismo, pues no corresponde a él procurar justicia y por eso están las denuncias ante las instancias y autoridades competentes, las cuales, insisto, son autónomas, no trabajan para MORENA, ni para el PAN ni para el Gobierno.”

Asimismo, la Coordinadora del grupo mayoritario recordó que las mujeres que integran la bancada de MORENA se han solidarizado con la diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña en los señalamientos de violencia sexual ante la Fiscalía contra el diputado Nazario Norberto, así como con todas las compañeras que hayan sido violentadas en el Congreso.

“El PAN ahora dice que todas las denuncias presentadas, hace ya semanas además, son para desviar la atención de la denuncia que presentó recientemente la diputada Gutiérrez Ureña, y que en MORENA ya tomamos como bandera el tema de violencia de género para atacarlos. Nada más equivocado, esta es una lucha y una deuda histórica con todas las mujeres, no es un tema a modo”, concluyó.