¡Orgullo venezolano! Chef gelato ganó premio en USA

El chef comentó que comenzó su proyecto participando en farmes market, una especia de mercados de calle, esto durante un año, logrando así capturar la atención receptividad del producto. Poco después, el criollo hizo varios cursis de preparación y como paso final montó su negocio, Gelato Gourmet.

Gómez comentó que tuvo la oportunidad de formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela, tocando clarinete por más de 10 años; esto lo he ha inspirado tener amor por la música, por lo que a la hora de crear prefiere hacer con música. Los clientes también son parte de su inspiración para la creación de nuevas ideas. Sus raíces no las deja a un lado; no obstante ha aprendido a conocer los gustos de distintos países, pues son muchos los que visitan su gelateria. «Lo que busco es poder llevar a mis consumidores a conectarse con recuerdos que lo lleven a su infancia esos buenos momentos de sus vidas», comentó.

Este venezolano es considerado el 4to mejor gelato chef de Estados Unidos; en el 2017 alcanzó el tercer lugar de Gelato Festival de Arizona. En 2018 ganó el segundo lugar en Washington DC. El chef Ezequiel Gómez aseguró que por ahora quiere que su negocio siga creciendo; llegar a otros Estados y luego expandirse a nivel mundial. «En lo personal quiero comenzar a dar cursos de gelato, seguir creciendo y ganando un espacio como chef gelatero», concluyó.