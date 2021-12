Un hombre negro se emociona al ponerse una tirita de su color por primera vez

Dominique Apollon tiene 45 años, es vicepresidente de investigación en Race Forward, una ONG dedicada a crear conciencia sobre la justicia racial. Emitió en Twitter un mensaje que se ha vuelto viral con una tirita negra como protagonista. En el tuit aparecen dos fotografías en las que se veía su mano y una banda protectora en uno de sus dedos. La imagen no habría tenido más recorrido si no hubiera sido porque la tirita era de color negro, el mismo color de la piel de Dominique.

It’s taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a «band-aid» in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I’m holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf

— Dominique Apollon (@ApollonTweets) 19 de abril de 2019