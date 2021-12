VOA: Navidades en Maracaibo, un «espectáculo maravilloso» que ya no existe

La señora Cecilia, una marabina de 55 años, solía en el pasado manejar de noche por varios kilómetros en Navidad para apreciar junto a sus familiares las decoraciones decembrinas en las casas ubicadas zonas petroleras para luego volver a Maracaibo.

Pero en 2021 ya no puede hacer eso por la falta de gasolina, de sus parientes y de dichos adornados.

El ambiente de varias casas con iluminado navideño en sitios petroleros de urbes cercanas como Ciudad Ojeda, Tía Juana y Cabimas, era un «espectáculo maravilloso que ya no existe», cuenta a Voz de América.

«Me recreaba. Me fascinaba ver esas decoraciones. Aquí, en Maracaibo, la gente también comenzó a decorar. Era maravilloso, pero hoy no puedes hacer nada de eso. Es muy diferente. Lo recuerdo y me entristezco», relata.

Alega que la crisis económica, la falla de los servicios, la migración, los problemas para conseguir gasolina y la pandemia han cambiado en los últimos años a la capital zuliana.

Pulse aquí para leer la información completa de Voz de América