ALERTA + VÍDEO Detenidos tres muchachos de Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta junto a su madre en Trinidad y Tobago

Detenidos tres integrantes de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta junto a su madre en Trinidad y Tobago

BAJO LA LUPA José Ramón Herrera, denunció que sus tres hijos, una de18 años Michell Herrera, Cellista, y dos menores de edad, todos integrantes de la Orquesta Record Guinness Más Grande del Mundo, y pertenecientes al sistema de Orquestas del estado Nueva Esparta, fueron detenidos el 24 de diciembre en Trinidad y Tobago, cuando llegaban junto a su madre Erika de Herrera, a bordo de una piragua, para encontrarse con su padre, José Ramón Herrera, quien reside en Trinidad.

Los cuatro salieron desde Tucupita, siguieron por el Delta, para llegar a Trinidad. Herrera quién así lo declaró a @BajoLaLupainfo también explicó que en un principio a sus hijos y a su esposa: “Los detuvieron en Cedros, de allí los trasladaron a un Centro de Salud ubicado en de Siparia para realizarle las pruebas del Covid-19, y posteriormente los llevaron a la Base Naval de Chaguaramas, porque perdí contacto con ellos”

Indicó que pudo verlos: “Logré en el centro de salud de Siparia, verlos después de años, fue algo muy fuerte para mí, ellos estaban dentro de un autobús, estuve como media hora, antes que se los llevaran al otro centro de detención, yo tuve que ser fuerte y darles fortaleza, le dije que, si los deportan, nos vamos todos”

PIDO DISCULPA Y QUE ME DEPORTEN

“Le pido disculpas al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Christopher Rowley, además le pido que no hagan la deportación por vía marítima, y que me permitan ir con ellos. Yo fui hasta las autoridades, entregué mi pasaporte, mi permiso de trabajo legal que tengo, con el fin de estar junto a mis tres hijos y mi esposa, y que la decisión de deportación se aplique para toda la familia. Mis tres hijos no tienen la culpa, fue un acto de amor de mi parte, es desesperante ser inmigrante y estar sin mi familia”

Igualmente detalló que hizo todo para llevarlos a Trinidad con la documentación legal, pero fue imposible: “Yo hice todos los tramites papara buscarle la visa a mi esposa y mis hijos, para que se vinieran legalmente y fue imposible. Hago un llamado a ACNUR,

a todos los organismos internacionales para solucionar nuestra situación”, sostuvo José Ramón Herrera.