Colombia Duque dice que no negocia con bandidos y que «Otoniel» debe ser extraditado

Bogotá, 23 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su Gobierno «no negocia con bandidos», al reiterar que el jefe del «Clan del Golfo», Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», fue capturado en una operación militar y debe ser extraditado a Estados Unidos en donde es requerido por narcotráfico.

«Y esos bandidos, como alias ‘Otoniel’, a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos», afirmó Duque a periodistas antes de dar el saludo de Navidad a tropas del Fuerte Tolemaida, situado en el departamento del Tolima (centro).

El Fuerte de Tolemaida está considerado el corazón del Ejército colombiano ya que allí funcionan la Escuela de Lanceros, la de Paracaidismo Militar, la de Fuerzas Especiales, la de Entrenamiento Táctico, la de Asalto Aéreo, la de Tiro, el Batallón de Apoyo y Servicios, la unidad de Policía Militar No.5 y varias brigadas.

Duque reiteró que alias «Otoniel» fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde estaba cercado desde hace meses.

Incluso en esa ofensiva, dijo Duque, murió el agente de Policía Edwin Guillermo Blanco.

En una comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) «Otoniel» aseguró la semana pasada que se entregó a un grupo de soldados para que le respetaran la vida, según revelaron medios locales.

El gobernante colombiano expresó que que el camino a seguir para «Otoniel» es la extradición a Estados Unidos y después de que cumpla su condena por narcotráfico, retorne a Colombia a responder ante la justicia «por los crímenes de lesa humanidad que cometió».

PELIGROSO CRIMINAL

Estados Unidos pide la extradición del jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico.

En Colombia hay contra Úsuga 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.

«Entonces, que no venga ahora a presentarse como un manso corderito; un asesino de líderes sociales, ha sido asesino de niños, ha sido reclutador de niños, ha sido abusador de menores; entonces, lo que le corresponde a ese sinvergüenza, a esa sabandija es irse extraditado, cumplir su pena, y aquí lo seguimos esperando para que venga a responderle después a la justicia colombiana», dijo.

Insistió en que desde el primer día de su gobierno las autoridades combaten al «Clan de Golfo», la principal banda criminal del país de origen paramilitar.

«Nosotros no negociamos paz con narcotraficantes, aquí los narcotraficantes se someten. Los narcotraficantes no negocian, a los narcotraficantes uno los enfrenta, los confronta y los extradita, y -además- los mete a la cárcel», concluyó el presidente Duque.