Deliciosa ensalada llamada “fattoush”, originaria de la cocina libanesa

Si deseas hacer nuevos platillos, recurrir a recetas de otras culturas es beneficioso, por ello te presentamos la ensalada “fattoush”, originaria de la cocina libanesa, ideal si quieres cuidar tu alimentación de manera balanceada.

Conoce cómo se prepara la ensalada “fattoush”

Ingredientes (para dos o tres personas)

Cuatro tazas de lechugas.

Tres ramitas de yerbabuena.

Tres ramitas de perejil.

Dos tomates medianos.

Un pepino.

Dos rábanos medianos.

Un cebolla morada.

Un limón.

50 gramos de pan pita integral o 3 porciones de estos.

Tres cucharadas de Zaatar: Este ingrediente podrás conseguirlo en cualquier tienda de alimentos árabes.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

Primero, comienza tostando el pan pita. Hazlo en el microondas y colócalo en trozos en un plato de vidrio. Es importante que no estén uno encima del otro, colócalos uno a lado del otro porque si no, se pegan. Calienta por un minuto, tócalos y siente si están tostados, en caso de que no, colócales un minuto más hasta lograr ponerlos crujientes. Cada microondas es distinto, en el mío por ejemplo tardaron dos minutos en tostarse

Luego corta los vegetales, la lechuga en trozos medianos, los tomates y el pepino en cuadros medianos (calcula que puedas pincharlos con el tenedor). La cebolla y rábanos debes picarlos en juliana. Separa las hojas de yerbabuena y perejil y córtalas un poco más pequeñas. Mézclalo todo

Una vez mezclado, agrega el limón, zaatar, sal y pimienta al gusto y por último, tritura el pan pita en trozos medianos y colócalo, mezclándolo todo.

Recomendaciones

El zaatar es salado y un poco ácido, es importante que primero pruebes la ensalada con todo antes de colocarle la sal, porque puede que sientas que no la necesita.

Si no gustas comer pan pita integral, puedes reemplazarlo con pan pita paleo o chips de berenjena.