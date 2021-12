El relleno blanco de las galletas Oreo no es crema ¿Qué es entonces y de qué está hecho?

Las galletas Oreo se anotan entre las más famosas alrededor del mundo. Quienes suelen disfrutar de su sabor quizás han seguido las instrucciones del empaque, de mojarlas brevemente en leche; podrían saber además que no son las hechas originalmente y que son distintas las tesis sobre los símbolos de su cubierta. Pero ¿qué se sabe de la “cremita blanca” que llevan en el centro?

¿Y con qué hacen ese relleno que une ambas tapitas de las Oreo?

Indicio de ello es la inscripción “Creme-filled cookies” en las bolsitas donde vienen. Según la estadounidense FDA, agencia que vigila el contenido de alimentos y otros productos, la compañía Nabisco, fabricante de las Oreo, no podría escribir la palabra “cream” porque tal relleno no contiene leche y, desde el punto de vista gastronómico, no es una crema.

¡Caramba! Entonces, ¿con qué ingredientes las hacen? Al respecto, no hay una explicación formal. Nabisco se reserva, con celo, el secreto de esta preparación. Lo que se deduce por el sabor de las Oreo es que llevan aromas artificiales, azúcar, lecitina de soja, aceite de palma y jarabe de fructosa.

Pero, aunque los ingredientes en cuestión se usan para cremas blancas de otros dulces -no las llamadas cremas pasteleras que llevan leche- la de las Oreo es una mezcla que, en conclusión, surge de la emulsión de azúcar y aceites, muy sencilla de elaborar en factorías de alta tecnología y precisión, aunque es un proceso difícil de emular desde la cocina de la casa.

Sin embargo, en la web se consiguen cientos de formas de hacer “Oreo” de manera artesanal, que incluyen una crema elaborada a partir de gelatinas bien batidas con azúcar, mantequilla y vainilla.

Como dato peculiar, en su página oficial se menciona que las Oreo no poseen certificación Kosher ni Halal. Pueden ser consumidas por gente vegetariana, aunque no por los veganos puros, pues si bien no incluyen leche, sí tienen mínimas cantidades de lácteos.