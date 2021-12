ALERTA !!! Devueltos a Venezuela con su mamá los tres integrantes de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta

Exclusivo Bajo La Lupa

José Ramón Herrera, padre de los músicos informó que la “Deportación la realizaron vía marítima sin avisarme nada, traté de tener información y no me la dieron, ya están en Güiria. No he podido hablar con ellos. Yo voy a regresarme a Venezuela, dejaré todo lo que había logrado acá en Trinidad y Tobago. Me voy con frente en el alto, insisto, agoté todas las instancias legales para traérmelos, pero fue imposible”

Indicó que toda la estabilidad económica que logró en Trinidad queda atrás: “Dejo un trabajo estable que me permitía enviarles dinero, ahora nos toca para comenzar de cero de nuevo, pero junto a mi familia. Mis hijos son unos héroes. Yo emigré de la Isla de Margarita porque la situación económica era insostenible, era imposible mantenernos”

AGRADECIMIENTOS

Herrera envió agradecimientos: “Agradezco todos los mensajes de solidaridad y las publicaciones que hicieron los distintos medios y redes sociales en apoyo a nuestro caso, también agradezco a los amigos, compañeros de trabajo y alumnos que dejo en Trinidad y Tobago”

Cabe destacar que fueron detenidos el 24 de diciembre en Trinidad y Tobago, cuando los tres músicos de la Orquesta Sinfónica de #Nueva Esparta llegaron junto a su madre Erika de Herrera, a bordo de una piragua para encontrarse en Trinidad con su padre, José Ramón Herrera.