Chile | «Estoy muy agradecido con la ciudad»: Eduard Bello deja Deportes Antofagasta y fue transferido al Mazatlán de México

La estrella de Club de Deportes Antofagasta, Eduard Bello, fue transferido al Mazatlán de México y en consecuencia, dejará la ciudad de Antofagasta.

Así lo confirmó el club, que compartió una fotografía con el goleador venezolano, agradeciendo el aporte realizado al club por el ariete.

Visiblemente emocionado, Bello, quien está jugando con los pumas desde el 2018, agradeció al club, a sus compañeros y también a la ciudad por la acogida que le realizó durante su permanencia en el cuadro “puma”, indicando que está agradecido de la ciudad donde pudo crecer como persona y como profesional.

“Fueron cuatro años de mucha experiencia y mucho crecimiento, que lindo para mi poder dejar una huella como jugador y como persona, que es lo más importante para mi. Siempre traté de esforzarme al máximo por dar lo mejor al club. Logramos clasificar a la Copa Sudamericana y mantenernos en los primeros puestos“, indicó.

“Mi cariño hacia esta ciudad es puro”, indicó Bello, manifestando que su partida le genera sentimientos encontrados, por una parte alegría por la oportunidad profesional, pero también tristeza por dejar a la ciudad de Antofagasta.

“Uno se encariña mucho y estoy super entregado a la gente, y eso me hizo encariñarme mucho con la ciudad, con la gente y los compañeros. Llega el momento que no le gusta a nadie, estoy feliz por el paso que estoy dando, pero tengo sentimientos encontrados, porque uno deja a muchas personas, amigos fuera de la cancha, familia, espero haya sido una buena persona que haya dejado huella en sus corazones y que me recuerden como una buena persona que pasó por el club. Los quiero mucho“, cerró entre lágrimas en un video dado a conocer por el que ahora será su ex club.