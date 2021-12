Cómo evitar que se te caiga el pelo de las cejas y las claves para recuperarlo

Las cejas son un aspecto imprescindible de nuestra imagenque, al igual que el pelo, están sometidas a los dictámenes de las tendencias. Y, aunque ahora se lucen bien pobladas y con un aspecto más bien salvaje, a lo largo de los años se han llevado mucho más finas e incluso totalmente depiladas y pintadas con una simple línea de lápiz de ojos. Probablemente tú has sucumbido a alguna de estas tendencias y, por tanto, las has sometido en algún momento de tu vida a una depilación excesiva o a un tinte agresivo. Eso por no hablar del frotamiento diario que haces cuando limpias tu cara…

Mantener el cabello sano es la clave cuando queremos que se quede en su sitio y no se caiga más de lo normal y con las cejas ocurre lo mismo. Tanto en la cabeza como en las cejas el pelo tiene un ciclo en el que todos folículos se caerán y regenerarán su vello como parte del proceso natural. Si embargo, factores externos (depilación, frotamiento y tinte excesivos, mala alimentación y estrés) e internos (alopecia y cambios hormonales) puede dañarlosy provocar su muerte. Además, el envejecimiento también juega un papel importante: así como el vello de la cabeza se vuelve más delgado con la edad, el de las cejas también comienza a disminuir conforme se van cumpliendo años; lo que se traduce en que los folículos no mantienen su fase fuerte de crecimiento, se vuelven más débiles y algunos no vuelven a crecer.

Al igual que ocurre con el cabello del resto de tu cuerpo, las cejas también tienen su ciclo natural de crecimiento, que dura un total de 2-4 meses, desde que nacen y hasta que se caen; siempre y cuando trates el área con cuidado para no dañar ningún folículo. Por tanto, olvídate de depilarte las cejas tú sola para evitar cualquier daño irreversible y acude a un profesional, que lo haga en condiciones de máxima higiene para así evitar la irritación y la infección. Y después evita tocártelas durante el mes posterior, ya que este el periodo de tiempo que necesita el pelo para volver a salir, y también porque el traumatismo repetido que produce la depilación puede provocar que algunos folículos acaben desapareciendo.

A diario límpialas con cuidado, retirando el maquillaje de manera delicada y en la dirección que crece el pelo para evitar su rotura. También puedes usar un suero específico que estimule el crecimiento y fortalezca los pelitos existentes, sobre todo si ya estás cerca de los 50, edad en la que se suele ralentizar el metabolismo, se reduce el número de folículos y el pelo crece más lentamente. Eso sí, debes tener en cuenta que la constancia es básica para comenzar a ver los resultados después de unas cinco semanas de aplicación.

Los nuevos lápices para cejas son perfectos para disimular alguna pequeña calva y para añanir más espesor en alguna zona. Rellena primero el área con uno del color más parecido al tuyo natural y luego aplica un gel específico para cejas para fijarlas. Y, si prefieres una solución algo más permanente puedes probar con el microblading; siempre y cuando te lo realice un profesional que sea de fiar y que tenga la suficiente experiencia.