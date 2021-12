Descubre todo lo que el carbón puede hacer por tu piel

El negro se ha adueñado de los últimos lanzamientos beauty y el responsable es el carbón, un ingrediente activo que limpia y purifica la piel de forma suave y natural. Te contamos todos sus beneficios.

Seguro que has visto las famosas mascarillas negras o esas en las que al contacto con la piel se crean múltiples burbujas. Todas ellas tienen el mismo protagonista: el carbón. Un activo que sin darnos cuenta se ha convertido en el ingrediente estrella de todas las últimas novedades cosméticas. Pero esto no es casualidad, se trata de un ingrediente que además de limpiar la piel, controla el exceso de sebo y tiene muchísimas más cualidades para el rostro, entre otras que, además es un ingrediente natural que limpia sin dañar o resecar. Lo cierto es que sus beneficios no son desconocidos: en la antigüedad ya se aprovechaban todas sus propiedades absorbentes y se utilizaba incluso para eliminar veneno del cuerpo. Ahora, todos sus beneficios están orientados en cuidar la piel, en conseguir un rostro más limpio, refinado y sin exceso de grasa.

Es por eso que se postula como la opción perfecta para las pieles grasas y mixtas que necesitan regular el exceso de sebo o aquellas que buscan una limpieza más profunda. Así que vete haciéndole un hueco en tu neceser porque estos productos van a convertirse en tus nuevos aliados cosméticos.

Pero aclarémoslo, cuando hablamos de que estos productos cosméticos están hechos a base de carbón hablamos de carbón activado, es decir, un carbón que ha sido sometido a determinados procesos para potenciar aún más sus capacidades de absorción.

La mascarilla de carbón activo más vendida de la red

Esta mascarilla es todo un éxito de ventas y todos los que la han probado están absolutamente encantados. ¿Porqué? Pues porque es muy efectiva, elimina los puntos negros, suaviza el cutis y atrapa las impurezas y la suciedad que se acumula a diario en los poros.

¿Cómo usarla? solo tienes que limpiar previamente tu piel, aplicar una toalla caliete por encima del rostro durante unos 5 minutos, y a continuación aplicar la mascarilla y dejar actuar al menos 15 minutos. Después retirar de abajo a arriba. ¡Además, elimina el exceso de vello fino del rostro!

El blanqueador dental de carbón activo más efectivo

Este polvo blanqueador de carbón activo de Grace & Stella, es una pasada. En concreto, este producto es 100% puro, natural y vegano, y muy efectivo para blanquear de forma natural el tono de los dientes, ayudando así a eliminar las manchas diarias en el esmalte dental por el consumo de café, té, vino tinto, tabaco, etc.

Además incluye ingredientes activos como el coco, y tiene un agradable sabor a menta.

¿Cómo usarlo? Simplemente sumerje tu cepillo de dientes previamente húmedo, en el polvo de carbón y cepilla tus dientes con él durante unos minutos. En un mes, notarás los resultados.

¿Qué es lo que trata el carbón?

1. Gracias a su porosidad tiene la capacidad de absorber el exceso de grasa de la piel. Es perfecto para equilibrar la dermis, sobre todo aquellas que son mixtas o grasas.

2.Tiene un efecto antibacteriano. En la antigüedad ya se utilizaba para curar y eliminar determinados tóxicos como venenos y esto se debe a que es rico en propiedades antibacterianas y desinfectantes de tal forma que lo convierte en un aliado perfecto contra el acné o las espinillas.

3. Aporta luminosidad gracias a que deja la piel limpia y con los poros refinados. Elimina toda la suciedad que pueda haber en el rostro y desintoxica la piel dejándola radiante.

4. El carbón también es conocido por sus cualidades desintoxicantes ya que favorece la eliminación de estas.

5. Disminuye el tamaño de los poros gracias que elimina la suciedad obstruida. Si los poros están limpios y libres de puntos negros y blancos se consigue una piel más refinada, un tono más uniforme y también más lisa.

Productos imprescindibles con carbón

Como te hemos comentado, lo más habitual es encontrar este ingrediente en mascarillas como, por ejemplo, la de Carbón del Himalaya (PVP 25€), de The Body Shop que está inspirada en tradiciones Ayurvedic y es 100% vegana. Consigue aquí la mascarilla de carbón purificante del Himalaya de The Body Shop.

Otro ejemplo de mascarilla es la The Wonder Max (PVP 29.50 €), de Rituals, que es un tratamiento natural que absorbe las impurezas y el exceso de sebo gracias a la arcilla de Ghassoul, el Kaolín puro y el barro negro.

También la Clear Improvement (35 €) de Origins está hecha a base de este ingrediente activo y además contiene arcilla china blanca que absorbe eficazmente las toxinas de la piel y limpia los poros.

Las mascarillas exfoliantes también son una opción perfecta para una limpieza más profunda y la mascarilla de carbón de Germaine de Capuccini

Si hablamos de tratamientos efecto flash no nos podemos olvidar de las que crean burbujas al contacto con la piel. La más conocida es la Earth Beauty Bubble Mask

También existen tratamientos para tratar determinadas áreas específicas y más problemáticas como puede ser la nariz y el parche para la nariz de Sephora deja los poros limpios en solo 15 minutos. Pero no solo hay mascarillas de carbón, también hay gamas específicas de cuidado facial completo como la The New Black de Erborian que apuesta por este potente anti-oxidante ideal para todo tipo de pieles que purifica el rostro. Si hemos de señalar un tratamiento es el Black Scrub Mask (PVP 30 €), es una mascarilla purificante y exfoliante a base de carbón que es el primer paso para una tez limpia y fresca.Si hablamos de carbón tampoco nos podemos olvidar de la limpiadora Off Whipped Charcoal Cleanser de Nyx que al contacto con la piel se convierte en una espuma blanca suave y jabonosa que retira hasta el maquillaje más resistente.

Pero los beneficios de este ingrediente no solo son buenos para el rostro o la piel, el Boom de Lush es un limpiador para los dientes a base de carbón activado y té en polvo que aportan una explosión de frescor con un sabor a cola picante. Y si pensabas que lo habías visto todo, también existen cepillos limpiadores hechos a base de filamentos de carbón. Así es el Sonic System Block Purifying Cleansing Brush Head de Clinique que realiza una limpieza profunda y que desintoxica completamente la piel.