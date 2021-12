EEUU | Los Biden lamentan la muerte de Tutu, «un siervo de Dios y del pueblo»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill, lamentaron este domingo la muerte del arzobispo sudafricano Desmund Tutu, al que describieron como «un verdadero siervo de Dios y del pueblo».

«En esta mañana después de Navidad, nos parte el corazón saber que ha fallecido un verdadero siervo de Dios y del pueblo, el arzobispo Desmund Tutu de Sudáfrica», manifestó la pareja presidencial en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

El arzobispo emérito sudafricano y Premio Nobel de la Paz falleció hoy a los 90 años de edad en Ciudad del Cabo y personalidades y líderes de todo el mundo han elogiado su obra en vida y lamentado su muerte.

Los Biden recordaron que el «valor» y la «claridad moral» de Tutu «inspiraron» a Washington para cambiar su política hacia el sistema de segregación racista del «apartheid».

Today, we are heartbroken to learn of the passing of a true servant of God and of the people, Archbishop Desmond Tutu of South Africa. We send our deepest condolences to the people of South Africa who are mourning this great loss.

— President Biden (@POTUS) December 26, 2021