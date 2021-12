ESPECIAL López Obrador acepta decisión de Tribunal Supremo de ir a su Revocatorio

REPORTE CONFIDENCIAL ZENAIDA MERCADO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aceptó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar al INE continuar con la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

López Obrador estimó que la resolución, aunque sea temporal, «es una muy buena noticia» para la democracia ya que no se debe violentar la constitución ni cometer agravios a los ciudadanos.



Braulio Jatar abogado y comunicador social opina que: La única «arma» o herramienta que tiene el venezolano común para cambiar un funcionario ocupando el cargo es: Referendo Revocatorio

López Obrador acepta ir a revocatorio que algunos estamos pidiendo en Venezuela.

Si pasara el tiempo con tácticas dilatorias para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia, pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta (…) pero no va a quedar así, que no quisieron y no vamos hacer nada; ¿pues cómo es eso? Claro que lo vamos hacer para dejar el precedente ya que van a cambiar esos consejeros, si no por la reforma que hace falta en lo democrático, en lo electoral, ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y vendrán otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas auténticos y en otras circunstancias, está vigente el mandato constitucional» remarcó ante los medios de comunicación.

López Obrador El Excesior