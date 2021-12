Guaidó continuará como presidente interino porque es lo que garantiza control de activos

La consultora política de DataStrategia Carmen Beatriz Fernández explicó este lunes las razones por las que no duda de que Juan Guaidó continuará como presidente interino y aseveró que más allá del respaldo de EEUU a esta medida, es su figura lo que garantiza el control de activos del país en el exterior. Sin embargo, subrayó que de esto y de lo que pase el 9E en Barinas, dependerá la política opositora en 2022.

Para Fernández de lo que suceda en el ámbito político este nuevo año, dependerá que haya un «respiro» en la economía del país. «Lo económico no se resolverá hasta que se resuelva lo político. Lo que pase en 2022, dependerá de varios hitos como el 5E, qué pasará con el gobierno interino; y el 9E en Barinas. Además, hay otros procesos sobre la marcha como la negociación en México y el proceso que se le sigue a Maduro en la CPI».

«Creo que la presidencia interina continuará, me atrevo a pronosticarlo porque ese punto no está en discusión, sino que puede ser un punto de conciliación y acuerdos. El dilema o confrontación es alrededor del gobierno interino, la postura de Borges y de otros actores que son proclives a la continuidad del interinato. Lo que se cuestiona es el gobierno interino y no la figura de Guaidó, que es lo que garantiza que pueda seguir el control de los activos», declaró en entrevista a Tv Venezuela.

Al tiempo que recalcó que aún quienes han asumido posturas más contrarias a Guaidó, apoyan su continuidad como presidente interino y destacó «lo que se discute es que el gobierno interino esté manejando con poca transparencia unos presupuestos y eso se convierta en un pasivo para la propia oposición».

Sobre Barinas, Fernández dijo que esto ha sido una demostración del amplísimo abanico de trucos y tramoyas que puede usar el chavismo de ahora en adelante y en unos futuros comicios. «La inhabilitación masiva de candidatos es un paso más allá de las artimañas, y no lo habíamos visto hasta ahora. Ha sido todo muy grotesco».

«Sin embargo, hay un elemento delicado para el propio gobierno: en ese juego de trucos se ha dejado en evidencia que no existe separación de poderes que es un elemento que juega en contra del propio Maduro y el proceso en la CPI. Que se le pase la mano, va a dejarlo en evidencia contra su propia causa ante la CPI, porque su defensa ha sido que en Venezuela hay separación de poderes».

Sobre el referéndum, sostuvo que este solo será posible con un acuerdo político previo.