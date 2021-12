“Hace unas semanas era su MVP, ahora soy el problema”

Según el ojo de un grupo de aficionados, en un abrir y cerrar de ojos, Ja Morant se convirtió en el problema de los Grizzlies.

La estrella de Memphis fue duramente criticado durante el partido que significó su regreso a la actividad tras un par de semanas lesionado. Para su mala suerte, lo hizo en medio de una derrota ante el Thunder, rival al que en días previos habían superado por 73 puntos.

La derrota en casa provocó que los fans de Grizzlies le dijeran un par de comentarios que sacaron de concentración al novato del año en el 2020.

Es increíble Ja Morant.pic.twitter.com/ZphXr9rGPO — NBA Highlights (@HighlightsNBArg) December 27, 2021

“Regresa a la banca”, “no sirve”, “somos mejor sin ti”, fueron algunas de las expresiones que hicieron explotar al estelar armador #12.

“Es frustrante para mí ver esto. Vencimos a este equipo por 73 puntos, y luego perdemos el día en que regresé. Es frustrante. El baloncesto es mi escape a muchas. Durante el juego, estaba corriendo por la cancha y escuché a mis fanáticos decirme que tenía que volver a sentarme, estoy agradecido con mis compañeros de equipo porque han tratado de mantener mi ánimo y me dicen que no me preocupe por lo que dice la gente”, reconoció Morant tras el juego donde anotó 16 puntos.

“Pero es difícil, hace dos semanas los aficionados cantaban ‘MVP, MVP’. Estoy frustrado, todos lo han visto. Cuando alguien dice algo negativo sobre mí, me da energía. Pero esta vez, los comentarios de los fanáticos realmente me duelen”, añadió.

Morant reconoció que necesita distraerse y por tal motivo dejará de lado su interacción con los fans: “El que me necesita tiene mi número, me voy de las redes sociales por un tiempo”.

No deja de ser llamativo que los fans en Grizzlies se ensañaran en contra de su mejor jugador. El tiempo pone a todos en su lugar.