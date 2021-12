Inventan en Japón pantalla que permite «saborear la televisión»

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: Homei Miyashita es profesor de la Universidad Meiji de Tokio y junto a un grupo de alumnos inventó un aparato llamado Taste the TV (Saborea la TV) cuyo objetivo es que los usuarios puedan obtener una experiencia similar a la de la comida, pero con solo pasar la lengua por la pantalla.

El prototipo usa una serie de 10 de latas tipo spray que contienen diversos sabores y que se pueden mezclar entre sí para producir otros. El sistema produce el sabor requerido y luego lo dispara sobre una película de plástico, donde el usuario pasa la lengua y obtiene una sensación parecida a la de ingerir el comestible en cuestión.

El profesor Mayashita dijo a The Guardian que por ahora esto es un prototipo, pero que producirlo no sería mucho más caro que un televisor tradicional y que una versión comercial costaría 100,000 yenes (unos $875 dólares).

Apóyanos Compartiendo :