Le retiraron la invitación a una boda por verse «demasiado bien» en su vestido +VIDEO

Cuando se trata de celebrar una boda todas las chicas se encargan de buscar el look perfecto para esa noche especial, tal es el caso de Alena Yildiz, una joven que fue desinvitada de la fiesta nupcial por lucir realmente hermosa.

Yildiz, de 21 años, reveló lo sucedido a través de su cuenta en TikTok. La novia optó por retirarle la invitación cuando notó que se veía demasiado bien con el vestido que llevaría puesto en la celebración.

«Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me veía demasiado bien con el vestido que ELLA eligió para mí ”, escribió como título del video.

A pesar de no ser invitada a última hora, Yildiz se tomó varias fotos y explicó en un video lo sucedido. Además, se puede observar el vestido que para la futura novia era «demasiado llamativo».

«Me llamó y me contó sus inseguridades con mi vestido; que llamaba demasiado la atención. Ella estaba muy enojada por toda la situación y terminó desinvitándome después de la llamada. Nos peleamos porque no tenía sentido para mí ya que ella misma eligió ese vestido «.

Después de que TikTok se volvió viral, Yildiz dijo que ella y la novia continuaron discutiendo.

«Hablamos sobre su boda durante años y estaba muy feliz de que mi amiga finalmente estuviera con el amor de su vida y lo celebrara con ella. La belleza de otra mujer no hace que tu belleza se desvanezca, y desearía que más personas lo entendieran y tuvieran confianza».

