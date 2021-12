Puntos negros: 8 formas de olvidarte de ellos para siempre

¿Qué son? ¿Por qué salen en mi cara? ¿Cómo puedo deshacerme de ellos? Si más de una vez te lo has preguntado, aquí van algunas de las respuestas a las dudas existenciales sobre los antiestéticos puntos negros que, por desgracia, todas conocemos.

Los puntos negros son esas desagradables acumulaciones de grasa o sebo que normalmente se acumulan en las zonas como la nariz o la barbilla, y que afean la superficie de nuestra piel. Pero ¿qué son realmente? Aparecen cuando las células muertas de la piel, añadidas al sebo acumulado en los poros de la epidermis entran en contacto con el aire y la contaminación que hay en el ambiente. Así es cómo se desarrolla ese color oscuro que los caracteriza y que nos vuelve locas.

Todo lo que debes saber sobre los puntos negros

Antes de darte varias soluciones para acabar con los antiestéticos puntos negros, queremos que sepas un poco más sobre ellos.

¿A quiénes afectan los puntos negros? Al contrario de lo que puedas pensar, los puntos negros no solo afectan a los adolescentes. Estos pueden aparecer a cualquier edad, especialmente a personas que tienen pieles mixtas o grasas. No obstante, sí que es cierto que la cantidad de puntos negros puede ser mayor en la adolescencia debido a los cambios hormonales.

Al contrario de lo que puedas pensar, los puntos negros no solo afectan a los adolescentes. Estos pueden aparecer a cualquier edad, especialmente a personas que tienen pieles mixtas o grasas. No obstante, sí que es cierto que la cantidad de puntos negros puede ser mayor en la adolescencia debido a los cambios hormonales. ¿Cuáles son las causas de su aparición? Los puntos negros aparecen por una producción excesiva de sebo que sale de los poros y al no quitarse, es cubierto por capas nuevas de piel.

Los puntos negros aparecen por una producción excesiva de sebo que sale de los poros y al no quitarse, es cubierto por capas nuevas de piel. ¿En qué zonas aparecen más? Las zonas más afectadas suelen ser la nariz, la barbilla y la frente. Aparte de la cara, la espalda suele ser una de las zonas más afectadas. Aún así, los puntos negros pueden aparecer en todas las partes del cuerpo.

Las zonas más afectadas suelen ser la nariz, la barbilla y la frente. Aparte de la cara, la espalda suele ser una de las zonas más afectadas. Aún así, los puntos negros pueden aparecer en todas las partes del cuerpo. ¿Se pueden prevenir? Sí, pero requiere seguir una rutina de belleza de forma constante. Lo más recomendable es limpiar la cara dos veces al día con un limpiador adecuado, exfoliar la zona de vez en cuando y evitar la aplicación de productos grasos. También conviene evitar tocar la zona si las manos no están limpias. Por supuesto, además seguir una rutina de belleza, llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio es fundamental para prevenir o mejorar las imperfecciones de la piel.

No obstante, si los puntos negros ya han hecho su aparición en su cara, ¡tranquila! Los puedes eliminar con los remedios que te recomendamos a continuación.

8 remedios para eliminar los puntos negros

1 – Mascarilla de fresas

Además de deliciosas, las fresas tienen propiedades que te irán genial para eliminar los puntos negros. Esta mascarilla astringente es muy sencilla de realizar: crea un puré con varias fresas, añádele dos cucharaditas de miel y una de zumo de limón. Extiende la crema sobre tu cara, dejando un ligera capa, y déjala actuar tanto tiempo como creas necesario. Finalmente aclara tu cara.

Puedes aplicar esta mascarilla una vez a la semana. Si eres constante seguro que notarás tu piel mucho más limpia y los puntos negros se reducirán notablemente. Recuerda que antes de la apliación de mascarillas es fundamental que limpies bien tu piel, para ello puedes utilizar un limpiador específico para tu tipo de piel o hacer uno tú misma. A continuación encontrarás varias opciones caseras.

2 – Bicarbonato y limón

Sin duda es uno de los remedios caseros más conocidos para limpiar la piel al máximo, desobstruir los poros y así eliminar los puntos negros. Mezcla medio vaso de agua tibia con una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de jugo de limón. Aplícala sobre tu rostro y déjala reposar durante unos minutos. Luego retírala bien con agua.

3 – Zumo de limón

Echa unas gotitas de limón sobre un algodón, y pásalo por toda tu cara. Esto te ayudará a limpiar los poros, pero no es recomendable que lo hagas a menudo porque el limón puede ser bastante agresivo con la piel.

4 – Mascarilla de clara de huevo

Si ya habías probado los beneficios del huevo en tu pelo, no te sorprenderá esta nueva utilidad. Las claras ayudan a cerrar los poros, y que así no entre más suciedad y se creen los puntos negros. Después de lavar tu cara, aplica la clara de huevo sobre tu rostro. Puedes hacerlo con tus propias manos, pero si no te gusta mucho el tacto de las claras, también puedes aplicarlo ayudándote de un guante. Cuando se haya secado, aplica una segunda capa, y repite el proceso un par de veces más. Enjuaga y seca. Tu piel quedará tersa y sin ningún puntito.

5 – Miel caliente

La miel tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, lo que la hace ideal para desterrar a los puntos negros y otras impurezas de la piel como las espinillas. Calienta un tarro de miel al baño maría y una vez se haya templado, aplícala sobre tu rostro. Déjala allí durante unos minutos, y a continuación retírala con un paño húmedo… ¡Suave y delicioso!

6 – Menta y vinagre de manzana

Con estos dos ingredientes tendrás un tónico natural y aromatizante. Aunque su elaboración requiere algo de tiempo, no te impacientes, el resultado merece la pena. En un tarro de cristal, vierte tres cucharadas de vinagre de manzana y otras tres cucharadas de menta fresca ya picada. Deja que los ingredientes maceren durante una semana. Una vez pasado el tiempo, filtra el contenido del tarro y añádele 250ml de agua y guárdalo en el refrigerador durante un máximo de 6 días. ¡Ya tienes tu tónico! Ahora solo tienes que aplicarlo con ayuda de un algodón todas las noches antes de acostarte. Hazlo siempre después de limpiar tu piel con un limpiador. La rutina es la siguiente: limpieza facial, tónico y tratamiento hidratante adecuado para tu piel (procura que no sea graso). Con el tiempo notarás tu piel mucho más limpia y libre de impurezas.

7 – Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio ayuda a equilibrar el pH de la piel y es un buen antiinflamatorio y antiséptico. Mezcla dos cucharaditas de bicarbonato con una cucharada de agua. Aplícalo sobre tu cara limpia y seca, evitando el contacto con la zona de los ojos o zonas que están irritadas. Cuando la mezcla se empiece a despegar de tu piel, retírala de tu cara con ayuda de agua tibia. Seca bien tu piel, y al instante notarás como todos tus poros están cerrados y las impurezas son menos visibles.

8 – Mascarilla de leche y gelatina

Éste es otro de los remedios por excelencia para acabar con el acné. Tres cucharaditas de leche templada, dos cucharaditas de gelatina en polvo, mezclar y aplicar sobre las zonas de tu rostro donde se localicen los puntos negros de tu piel. Deja trabajar esta sencilla mascarilla durante al menos 10 minutos, y retírala con cuidado de no hacerte daño. Puedes ayudarte de un paño húmedo. Rápido y eficaz.

Otros consejos a tener en cuenta para eliminar los puntos negros

Recuerda que además de seguir estos trucos caseros, es importante lavar el rostro todos los días con productos apropiados para las exigencias de cada tipo de piel. Evita también el tabaco y el alcohol, los cuales envejecen nuestra dermis. Es bueno exfoliar la piel a menudo, y por qué no, aplicarse una mascarilla una vez por semana. Nuestro rostro es nuestra carta de presentación, y para lucir una cara bonita y saludable, hay que cuidarse todos los días.

Por supuesto, también existen tratamientos faciales en el mercado específicos para la eliminación o reducción de estas impurezas. Si te decantas por uno de ellos, lo más importante es que elijas uno adecuado para tu tipo de piel: grasa, seca o mixta. Lo mejor es que pidas consejo a un profesional para que te informe sobre las características de cada tratamiento y cuál es más beneficioso para ti. Asimismo, para garantizar una limpieza al máximo, una buena opción es aplicar este tipo de tratamientos con un cepillo facial. Incluir este tipo de elementos en tu rutina de belleza facial marcará la diferencia y te ayudará a tener una piel mucho más limpia, lo cual aparte de eliminar el acné y los puntos negros que ya tengas, será útil para evitar que se vuelvan a producir.

También puedes encontrar en el mercado un limpiador de poros o extractor que te ayude a eliminar los puntos negros. Existen desde opciones manuales más básicas, como el extractor de acero inoxidable, o las versiones electrónicas, cuyas características permiten una extracción más efectiva y no solo para los puntos negros sino para otros tipos de acné.

En caso de que los puntos negros sean muy notorios o numerosos, puede que sea necesario acudir a hacer una limpieza facial profunda a un centro médico o estético. Es posible que el profesional te recomiende varias sesiones para tratar el problema. Sea como sea, el resultado merecerá la pena y te asegurarás de que la extracción sea cuidadosa y completa.