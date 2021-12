“Spider-Man: No Way Home” se convierte en el estreno más taquillero de la pandemia

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: Sin camino a casa’, en Hispanoamérica), recaudó 1.000 millones de dólares en los doce días tras su estreno, convirtiéndose en el primer filme en alcanzar ese hito tras el desencadenamiento de la pandemia, informa The Variety.

El resultado en taquilla de la nueva entrega del Hombre Araña es comparable al de ‘Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza’, que recaudó esa suma durante el mismo período en 2015. Estas películas solo son superadas por ‘Vengadores: Infinity War’ (2018) y ‘Vengadores: Endgame’ (2019), que lograron alcanzar esa cifra en once y cinco días, respectivamente.

«Spider-Man: No Way Home» es la tercera película en la que el actor británico Tom Holland interpreta al muy popular Spider-Man.