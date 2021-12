Dentro de la coctelería hay opciones para todos los gustos en cuanto a sabor pero también en cuanto a dedicación, es decir, unos son más sencillos que otros y requieren o no de material especial. Con material especial me estoy refiriendo por ejemplo a la coctelera, que en algunos cócteles es fundamental y por eso, si no sueles prepararlos en casa, es posible que no cuentes con una, por lo que te vendrán geniales los cócteles como éste que no necesitan coctelera y se elaboran de forma muy sencilla.

Aprende a preparar el Tom Collins, un cóctel con ginebra muy sencillo y refrescante y también muy popular ya que está listo en un momento. No necesitas más que los ingredientes y un vaso alto repleto de cubitos, podrás bebértelo en cuanto termines de echarlos todos al vaso.

Si te gusta este cóctel seguro que te interesan otras bebidas y cócteles refrescantes que llevan alcohol y de las que ya hemos publicado cómo se preparan. Destacaría sobre todo en verano el mojito con su receta e ingredientes, la caipirinha o caipiriña brasileña, el cóctel margarita, el cóctel cubano daiquiri o daikiri, el cóctel Sex on the beach, la sangría casera con vino tinto y frutas y esta otra versión, la sangría de cava con frutas.

Un cóctel que también viene fenomenal para el momento aperitivo es el elegante cóctel Cosmopolitan, al igual que el Martini, Dry Martini o Martini seco, un cóctel exquisito y sencillo. También te gustará el delicioso y refrescante cóctel Bloody Mary, el exótico cóctel piña colada, el clásico trago Cubalibre o el famoso Gin Tonic, y para las ocasiones especiales el sorbete de limón con o sin cava, ideal para cambiar de sabor durante el transcurso de un largo menú.

Ingredientes para preparar Tom Collins, un cóctel con ginebra muy sencillo y refrescante (1 copa):

50 ml de ginebra. Si se quiere corto, 35 o 40 ml. Si la mantienes en el congelador tu bebida estará más fría pero no te preocupes que no se llegará a congelar.

25 ml de zumo de limón.

1 cucharadita de postre de azúcar o jarabe de azúcar.

100 ml de soda o agua con gas (o lo que necesites hasta llenar el vaso).

Cubitos de hielo.

Para decorar, una rodaja de limón (o de naranja) y una cereza en almíbar o al marrasquino.

* Si hablamos de proporciones, son 2 partes de ginebra, 1 parte de zumo de limón, media parte de azúcar o jarabe de azúcar y 2 partes de soda, además del hielo.

Preparación, cómo hacer Tom Collins, un cóctel con ginebra muy sencillo y refrescante:

Si quieres que tu cóctel Tom Collins esté lo más frío posible, mantén la ginebra en el congelador y la soda o agua con gas en la nevera. También puedes mantener ambas en la nevera, y en último caso no pasa nada si has olvidado dejar la ginebra al frío, pero lo que si es importante es que la soda esté en la nevera. Utiliza un vaso alto de tubo y de boca un poco ancha (lo que ya se conoce como vaso Collins) y llénalo de cubitos de hielo, necesitarás 4 o 5. Vierte en el vaso el zumo de limón, el azúcar o jarabe de azúcar y la ginebra. Remueve con una cuchara para que se diluya el azúcar. Incorpora la soda o agua con gas hasta casi llenar el vaso. Termina decorando con una rodaja de limón y la cereza. Yo no conseguí encontrarlas con rabito, pero si lo llevan queda mejor aún.

Tiempo: 5 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Para empezar beberlo lo mejor es que esté recién hecho y bien frío, de este modo resulta de lo más refrescante. Tiene un sabor bastante suave y conforme se van deshaciendo los hielos la proporción de alcohol se suaviza aún más.

Es una delicia ir bebiéndolo y también el momento de comer la cereza, le da un punto dulce muy rico. A mi me gusta servir un platito con más cerezas para que cada cual añada a su vaso alguna más. La combinación de este cóctel es de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta del Tom Collins, un cóctel con ginebra muy sencillo y refrescante:

La variación puede venir principalmente del tipo de ginebra, ya que cada una posee unos matices y aroma que pueden ser muy marcados y cambiar bastante el sabor de este cóctel.

Si cambias la ginebra por otro tipo de alcohol, conseguirás preparar este cóctel dándole un toque totalmente diferente, y es por eso que su nombre cambiará. Por ejemplo, con brandy se convierte en Brandy Collins, con tequila en Juan Collins o con Jack Daniel’s en Jack Collins.

Consejos:

Lo ideal es que tengas los cubitos y la ginebra en el congelador y la soda o agua con gas en la nevera para que tu cóctel Tom Collins esté lo más frío posible.

Si al probarlo te resulta un poco fuerte de alcohol siempre puedes esperarte unos minutos a que el hilo se derrita o bien echarme más soda. También puedes tener esto en cuenta previamente y añadirle menos ginebra para suavizarlo un poco.