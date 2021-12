Agua de Valencia. Receta e ingredientes de este cóctel tan popular

Cuando hablamos de cócteles, la mayor parte de los que tomamos suelen proceder de otros lugares del mundo, que se han hecho muy populares y han traspasado fronteras. ¿Y en España? La mezcla de bebida más popular que se nos puede venir a la cabeza es sin duda alguna la sangría, pero con esta receta vas a conocer (si no lo sabes ya) cómo se prepara otro cóctel muy mediterráneo.

Aprende a preparar Agua de Valencia con nuestra receta e ingredientes detallados y así poder servir en casa este cóctel tan popular. Deliciosa y refrescante, la gracia está en utilizar unas buenas naranjas valencianas para exprimir su zumo y utilizarlo en la mezcla, además de que las bebidas alcohólicas sean de calidad.

En la receta conocerás todos los consejos para saber cuanto tiempo dejarla en reposo, cómo enfriarla y en qué copas servirla. Al parecer, su origen tuvo lugar en la Cervecería Madrid de Valencia en 1959, y fue en la década de los 70 cuando empezó a extenderse y hacerse más popular como cóctel nocturno valenciano.

Si te gusta esta bebida seguro que te interesan otras bebidas y cócteles refrescantes que llevan alcohol y de las que ya hemos publicado cómo se preparan. Destacaría sobre todo en verano la clásica sangría casera con vino tinto y frutas y esta otra versión, la sangría de cava con frutas. Tampoco falla el mojito con su receta e ingredientes, la caipirinha o caipiriña brasileña, el cóctel Sex on the beach o el delicioso y refrescante cóctel Bloody Mary, ideal para el momento del aperitivo.

Si buscas algo más exótico te recomiendo el cóctel piña colada, y para las ocasiones especiales el sorbete de limón con o sin cava, ideal para cambiar de sabor durante el transcurso de un largo menú, o el elegante cóctel Cosmopolitan.

Ingredientes para preparar Agua de Valencia, un cóctel muy popular (1,5 litros más el hielo):

500 ml de zumo de naranja. Lo ideal es que sea recién exprimido.

500 ml de cava o champagne.

250 ml de ginebra.

250 ml de vodka.

1/2 naranja.

Cubitos de hielo.

Preparación, cómo hacer la receta de Agua de Valencia, un cóctel muy popular:

Exprime las naranjas que necesites hasta obtener los 500 ml de zumo. Cuélalo y ponlo en la jarra o recipiente donde vayas a servir el agua de Valencia. Añade también el cava o champagne, la ginebra y el vodka. Remueve un poco la mezcla y déjala reposar en la nevera hasta que se enfríe o hasta el momento de servirla, mínimo 1 hora aunque es mejor que sean 2. En el momento de servirla añade abundante hielo al recipiente en el que la tienes (también puedes poner el hielo directamente en los vasos en los que vayas a servirla) y también la media naranja lavada y cortada en medias rodajas o trozos, al gusto. Remueve un poco con una cuchara (sin agitar) y ya tienes lista el Agua de Valencia.

Tiempo: 10 minutos más 2 horas de reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Bien fría y tras esas 2 horas de reposo, el Agua de Valencia está lista para servirse, con esa adición de hielos y naranja. Yo prefiero poner los hielos en la jarra, así llega bien fría a los vasos, pero también puedes colocar unos hielos en cada vaso y verterla por encima. Este cóctel se suele servir en copas de champán tipo seno o martini, con esa característica forma triangular.

Es un cóctel refrescante y perfecto para cuando hace calor, y el zumo de naranjas recién exprimido le da un toque genial. Sin duda una bebida de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de Agua de Valencia, un cóctel muy popular:

Cambia mucho el sabor según el tipo de cava o champagne que utilices, ya que hay algunos más amargos, otros que son secos y otros más dulces.

El azúcar no es un ingrediente que me guste añadir a este cóctel y diría que lo ideal es no hacerlo, pero todo va en función de gustos y hay quien si que le pone un poco.

Consejos:

El tipo de cava o champagne y su calidad va a determinar en gran parte el sabor final del cóctel así que opta por un cava brut o extra brut si buscas un toque más amargo o bien un cava semi seco o directamente dulce para un resultado más dulzón.

En ocasiones me gusta preparar un Agua de Valencia un poco más ligera y con menos mezcla de alcoholes, así que sustituyo la parte de ginebra y vodka por más cava o champagne, de forma que pasa a ser una especie de sangría de cava y naranja, buenísima y refrescante.