Cinco consejos para que tu cabello crezca más rápido

Es cierto que el crecimiento del cabello depende de varios factores como la genética; sin embargo, hay algunas medidas que podemos adoptar en el hogar que puede acelerar este proceso.

Algunos de estas acciones que puedes tomar para que tu cabellera llegue a largo que deseas son:

Come más proteínas

Nuestro cuerpo necesita proteínas para que el pelo crezca. De hecho, según Medical News Today, la pérdida del cabello puede estar asociada a una deficiencia de proteína.

Frijoles, huevos, pescado, nueces, carnes magras y semillas son algunos alimentos altos en proteína. Hay que destacar que las necesidades diarias de proteínas varían dependiendo de la actividad física que se realice y de la masa muscular que se posea.

Aumenta la ingestión de hierro

El hierro es otro nutriente esencial en el crecimiento de nuevo cabello. Este se puede hallar en lentejas, semillas de calabaza, espinacas, carne magra, entre otros. Así mismo, hay muchos alimentos que vienen fortificados con hierro.

Este sitio web aclara que quienes no comen carne necesitan 1.8 veces más hierro que aquellos que sí lo hacen. Esto ocurre debido a que el cuerpo no absorbe tan efectivamente las fuentes de hierro no animal.

Aromaterapia

Aunque suene extraño, un estudio de 2011 aseguró que la aromaterapia propicia el crecimiento del cabello.

Las hierbas que podrían funcionar para este fin son la madera de cedro, lavanda, romero y tomillo.

Es necesario recordar que cuando utilicemos aceite esencial sobre el cuero cabelludo se debe incorporar solo unas gotas, preferiblemente de coco o nuez. Se necesita más investigación para comprobar esto.

Si cree que puede experimentar alguna reacción alérgica tópica, haga una prueba 24 horas antes de aplicar la mezcla.

Masajes

Masajear el cuero cabelludo es una manera de estimular el flujo sanguíneo hacia esta zona lo que ayudaría al cabello a crecer.

Un estudio realizado en Japón encontró que hombres que se masajearon el cuero cabelludo durante 4 minutos por día con un dispositivo de masaje para este fin, obtuvieron un cabello más grueso luego de 6 meses.

En casa puede hacerse con las yemas de los dedos dibujando círculos suaves sobre la cabeza.

Aceite de semilla de calabaza

Una investigación de 2014 analizó si el ingerir aceite de calabaza ayudaba al crecimiento del cabello. Resultó que quienes tomaron 400 miligramos de este aceite por 6 meses tuvieron un aumento del 40% en el recuento promedio del pelo. Los que consumieron placebos solo tuvieron un incremento del 10%.

Los hombres -entre los 20 y 65 años- que participaron en este experimento tenían antecedentes de alopecia androgénica o calvicie. En la actualidad, ninguno tomaba suplementos para la pérdida del cabello.