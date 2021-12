EEUU | Familia de Vanessa Guillén celebra “cambios históricos” en Fuerzas Armadas

La familia de la asesinada soldado latina Vanessa Guillén celebró que el presidente Joe Biden, firmara este lunes la ley de gasto militar, que incluye “cambios históricos” en la forma en que las Fuerzas Armadas manejan los casos de acoso y asalto sexual.

“El #FY22NDAA fue firmada por el presidente de Estados Unidos. Que estos cambios históricos sean bendiciones para aquellos que los necesitan y den esperanza a quienes sintieron que no eran escuchados, como mi hermana. Desafortunadamente su historia fue el catalizador para esta ley. #YosoyVanessaGuillén. Lo hicimos”, escribió en la red Twitter Mayra Guillén, hermana de Vanessa.

Biden firmó este lunes la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que recoge el aumento de gasto en Defensa para el año 2022, un presupuesto de 760.000 millones de dólares.

The #FY22NDAA has been SIGNED by @potus may these historic changes be blessings to those that need it and bring hope to those that felt unheard like my little sister did…unfortunately her story was the catalyst for this Bill. #IamVanessaGuillen We did it. @WhistleblowerLF pic.twitter.com/DZ9doPaHrD

— Mayra Guillen (@mguilen_) December 27, 2021