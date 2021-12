EEUU | Fiscal pide reducir condena de Rogel Aguilera Mederos de 110 a entre 20 y 30 años

La fiscal en el caso del camionero latino Rogel Aguilera Mederos, condenado recientemente a 110 años en prisión por un accidente de 2019 en que murieron cuatro personas, pidió este lunes a la corte reducir la sentencia a entre 20 y 30 años, decisión que el juez aplazó hasta el 13 de enero.

La larga condena, sin precedente en Estados Unidos, se debió a que el juez Bruce Jones a mediados de diciembre decidió que Aguilera Mederos, de 25 años, debía cumplir consecutivamente 10 años por cada uno de los seis cargos en su contra de asalto en primer grado con extrema indiferencia, y cinco años (también consecutivos) por cada uno de los 10 cargos de intento de asalto en primer grado.

En tanto, miles de manifestantes se aglomeraron esta mañana frente al edificio de la corte del Primer Distrito Judicial de Colorado pidiendo la reducción de la sentencia impuesta al camionero.

La manifestación, convocada por Colorado Sin Fronteras, Ni1Más y otras organizaciones comunitarias locales, coincidió intencionalmente con la primera audiencia judicial de apelación de la sentencia de Aguilera Mederos, en la cual la fiscal Alexis King le pidió al juez que la pena fuese reducida a entre 20 y 30 años de cárcel.

Pero para los manifestantes, esa cantidad de años sigue siendo excesiva al compararla con casos recientes de camioneros blancos que también causaron accidentes similares en los que fallecieron varias personas.

Por ejemplo, en agosto de 2020, Kenny Ford, de 59 años y oriundo de Colorado, fue condenado en Kansas a cinco años de prisión por haber causado un accidente en julio de 2017 en el que murieron cinco personas. Y el 15 de diciembre de este año, Kenneth Kratt, californiano de 36 años, recibió una sentencia de “tres a cinco años” por un accidente con tres muertos en Nebraska ocurrido en septiembre de 2019.

“Con el debido respeto que se merecen las familias afectadas por el trágico accidente de abril de 2019, una sentencia de 110 años, o de 30 años o de 20 años para Rogel es una muestra de un sistema judicial sin misericordia para para los jóvenes de nuestra raza y para todas las personas de color en general”, dijo Hilda Martínez, dirigente de Ni1Más y una de las organizadoras de la manifestación de este lunes.

“Todas esas sentencias son injustas. La fiscalía fue injusta con Rogel. El juez fue injusto. Las leyes estatales son injustas. Esas leyes tienen que ser modificadas”, agregó.

Martínez confirmó que ella y otras dirigentes están coordinando sus gestiones tanto con la familia de Aguilera Mederos como con los abogados defensores del camionero de origen cubano para lograr que durante la sesión de 2022 de la legislatura de Colorado se modifiquen las leyes que permitieron la larga sentencia para el camionero.

De hecho, la senadora estatal demócrata Julie Gonzales anunció la semana pasada que ella ya está trabajando en un anteproyecto de ley con ese propósito.

Pero, en declaraciones escritas presentadas este lunes ante el juez, la fiscal King argumentó que “como lo dictaminó el jurado (en octubre pasado), el señor Aguilera Mederos a sabiendas tomó múltiples decisiones activas que resultaron en la muerte de cuatro personas, heridas serias a otras y destrucciones masivas” en el accidente ocurrido el 25 de abril de 2019 al oeste de Denver en el que murieron cuatro personas y decenas más resultaron heridas.

Entre esas malas decisiones figuran el no haber usado al bajar de las montañas ninguna de las numerosas rampas de escape para camiones sin frenos al costado de la carretera, no haber intentado correr el camión hacia la orilla al llegar a la zona plana de la carretera, y no haber chocado el camión contra alguna de las barreras de protección en vez de estrellarlo contra vehículos detenidos.

En total, la fiscalía considera que Aguilera Mederos cometió unas 30 infracciones de tránsito en los minutos que antecedieron al trágico accidente. Por eso, dijo la fiscal en su alegato, “este rango de sentencia (20 a 30 años) refleja un resultado apropiado por esa conducta que no fue accidental”.

Al final de la audiencia, la fiscal informó que el encuentro se había realizado por videoconferencia y que, por pedido de Leonard Martínez, abogado defensor de Aguilera Mederos, el juez no tomó ninguna decisión este mismo lunes sobre el caso, sino que convocó a una nueva audiencia para el jueves 13 de enero, esta vez en persona.

“La defensa pidió más tiempo y el juez tiene preguntas para cada uno de nosotros que responderemos antes de la próxima audiencia”, dijo King en brevísima rueda de prensa.

“Este es un caso excepcional que requiere un proceso excepcional. Sabiendo eso, mi oficina investigó casos similares que se le propondrán a la corte para que se imponga una sentencia que no esté restringida por las leyes de sentencias de Colorado”, explicó.

La fiscal también prometió “comunicarse con mayor libertad una vez que el caso llegue a su conclusión”.

Ante la falta de una decisión por parte del juez este lunes, Martínez agradeció a los manifestantes (unos 7.000, según los organizadores), los convocó a movilizarse otra vez a mediados de enero y pidió que “cada uno de ustedes nos siga acompañando en oración porque con la fe se puede superar toda esta tragedia”. EFE