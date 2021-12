Estas fueron las cinco noticias más importantes del 2021 para Florida

Florida tuvo un 2021 muy movido, pues logró reforzar su vínculo con la carrera espacial, pero las tragedias también se hicieron sentir.

ROBOT EXPLORADOR DE LA NASA LLEGÓ A MARTE

El robot Perseverance aterrizó en Marte el 18 de febrero, para realizar un viaje de siete meses que inició en Cabo Cañaveral, en Florida, con el objetivo de buscar rastros de vida en el planeta rojo.

Posteriormente, en septiembre, recogió la primera muestra en suelo marciano, y los científicos de la misión informaron que el lecho de roca del cráter Jezero, sobre el que circula el robot, se formó a partir de magma al rojo vivo y ha interactuado con agua varias veces durante un largo tiempo.

DERRUMBE DEL EDIFICIO DURANTE LA MADRUGADA

El 24 de junio, una parte del edificio de condominiosChamplain Towers South, que se encontraba ubicado en Surfside, Miami-Dade, se desplomó mientras casi todos sus ocupantes dormían. Las autoridades confirmaron la muerte de 98 personas por esta tragedia que afectó a toda la comunidad.

FLORIDA FUE UNO DE LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS POR DELTA Y ÓMICRON

La variante Delta de la COVID-19, marcó un récord de casi 28.000 nuevos casos diarios en agosto pasado, lo que hizo que Florida se convirtiera en el 2021, en el estado con más casos acumulados desde marzo 2020.

Pero Ómicron promete superarla, pues en diciembre, los casos diarios por el coronavirus superaron la cifra.

LA IMPACTANTE PRIMERA MISIÓN DE CIVILES EN EL ESPACIO

La primera misión espacial compuesta por civiles, fue llamada Inspiration4, e inició el pasado 16 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida), para orbitar la Tierra durante tres días.

El multimillonario, Jared Isaacman; el ingeniero aeronáutico Chris Sembroski; la asistente médica Hayley Arceneaux y la científica, piloto y educadora Sian Proctor, estuvieron a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX, que fue impulsada por un cohete Falcon 9 de la misma empresa, según reseñó Infobae.

EL SÚPER TAZÓN SE QUEDÓ EN FLORIDA

El 8 de febrero, Los Buccaneers hicieron historia, tras ganar el Súper Bowl LV en su propia casa, el Raymond James Stadium de Tampa, en Florida, con una sobresaliente actuación de su capitán, Tom Brady.

El equipo de fútbol americano se impuso por 31-9 a los Kansas City Chiefs, durante una final que por primera vez, se encontraba el equipo local, que además, consiguió la victoria.

