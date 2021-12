Las películas que te recomendamos según tu favorita del año

Este año ha sido prolífico en cine de buena calidad, pero en especial, en mostrar las mejores aristas de un buen número de géneros. Algo que ha permitido explorar las referencias y analizar con cuidado el cine como conjunto.

En el 2021 hubo propuestas cinematográficas para todos los gustos. Pero en especial, un aumento interesante de géneros que llevó al cine a un nivel mucho más interesante y complejo. Tanto que las recomendaciones de películas se complica bastante. Desde grandes épicas de la ciencia ficción, hasta películas de terror con una considerable dosis de gore. Hubo de todo para todos los gustos con un recorrido de interés por el cine como entretenimiento y concepto.

Eso, inevitablemente, hace que sea un bonito ejercicio de recorrido por el séptimo arte, encontrar referencias a las grandes películas del 2021. La mayoría procede de buenas películas de origen o, en todo caso, de versiones más sofisticadas o entrañables. Al revisar las opciones, es evidente que el cine evoluciona pero, en su esencial, sigue narrando las mismas historias. Y lo hace desde las mismas emociones y percepciones. O al menos, lo suficientemente parecidas para entender lo cinematográfico como algo global.

Te dejamos seis recomendaciones de películas según tu favorita del año. Un recorrido interesante por el mundo del cine y en especial, de su historia. Pero más allá de eso, también, una asombrosa mirada a las grandes narraciones cinematográficos desde varios puntos de vista distintos:

Si te gustó Dune de Denis Villeneuve te recomendamos Solaris de Andrei Tarkovski

Denis Villeneuve logró lo que parecía imposible: adaptar la obra fundacional de Frank Herbert en una elegante y monumental versión. Con su ritmo sosegado y contemplativo, también es una rara mirada a la ciencia ficción, el tiempo, la incertidumbre y el miedo.

Si te gustó la versión de Villeneuve sobre el espacio y la concepción del destino, Solaris de Andrei Tarkovski es tu próxima selección. No sólo se trata de un clásico fundacional de la ciencia ficción. También de una cuidadosa mirada a la incertidumbre y el miedo a la mortalidad. Tarkovski logra reconstruir la concepción sobre el tiempo, la pérdida y el miedo, en medio de un contexto silencioso e impregnado de dolor.

Si te gustó The Matrix Resurrections de Lana Wachowski te recomendamos Paprika de Satoshi Kon

La cuarta entrega de la saga Matrix dividió al público y a la crítica. Pero trajo a colación de nuevo, temas tan intrigantes como la realidad escindida y el sentido de la individualidad. Si la trama de la franquicia The Matrix despertó de nuevo tu interés y deseas profundizar en los tópicos, te recomendamos Paprika de Satoshi Kon.

El anime es la adaptación de la obra del mismo nombre de Yasutaka Tsutsui y cuenta la misma historia. El mundo de los sueños se convierte en un debate sobre la sustancia misma de la realidad y la percepción de la identidad. Mucho más, cuando la película lleva la premisa al extremo y transforma el mundo en un sucedáneo de lo intangible. Si eres amante de las preguntas existenciales sin respuesta y el asombro por la concepción del universo, esta es la mejor recomendación de película que podemos hacerte.

Si te gustó Spider-Man: No Way Home de Jon Watts te recomendamos la trilogía de Raimi

Spider-Man: No Way Home llegó y deslumbró a la mayor parte de la crítica y el público. Pero también hizo más: reverdecer el Spider-Verse a toda plenitud. De modo que si fuiste uno de los fanáticos que se emocionaron hasta las lágrimas con el cierre de la trilogía de Watts, te tenemos una recomendación. Comenzar por el lugar del que proceden todas las historias actuales del vecino amistoso de Nueva York: La trilogía de Raimi.

Del 2002 al 2007, y con Tobey Maguire como un melancólico y humilde Peter Parker, la obra de Raimi dio nuevo sentido al universo del personaje. Más aún, le brindó sensibilidad y potencia. Buena parte de las referencias de No Way Home proceden de esta obra emotiva que todavía tiene varias de las mejores escenas superheróicas. Si te deslumbró el cierre de una trilogía amable y divertida, te sorprenderá la inteligencia de la obra de Raimi. No podía faltar en nuestras recomendaciones de películas.

Si te gustó No mires arriba de Adam McKay te recomendamos Melancolía de Lars Von Trier

Se convirtió en el gran suceso navideño de Netflix y una de las películas más comentadas del año. Pero la película de Adam McKay hizo algo más: recordar que Lars Von Trier analizó el Apocalipsis desde un ángulo mucho más duro y potente.

Si el fin de semana te asombró lo planteado por el argumento cruel de No mires arriba, te recomendamos profundizar con la obra de Von Trier. Mucho más madura, dolorosa y visualmente potente, es una obra generacional que no pasa de moda. Una recomendación de película peculiar, pero necesaria.

Si te gustó El Poder del Perro de Jane Campion te recomendamos El Piano, también de Campion

El poder del Perro desconcertó por su tétrica belleza y su final, que dejó sin aliento a buena parte de la audiencia. Pero en especial, por sus mensajes sugeridos y su construcción elegante de un universo tenebroso. Sin embargo, la película es una consecuencia de la gran obra de su directora: El Piano, protagonizada por Holly Hunter y Harvey Keitel.

Con una visión brillante, poderosa y extraña sobre el amor, la mujer y el tiempo, la película es una joya que ha envejecido bien. Pero en especial, también es una película intrigante que toca temas que con muy poca frecuencia se analizan en el cine. El resultado es una épica diminuta a la que vale la pena echar un segundo visionado en la actualidad.

Si te gustó Encanto de Byron Howard y Jared Bush, te recomendamos Luca de Enrico Casarosa

Encanto se estrenó el fin de semana de navidad en Disney Plus y deslumbró a la audiencia. Esta historia sobre la familia, las expectativas y la culpa, es una de las grandes sorpresas del año. Y si te gustó su forma de explorar en los sentimientos de sus personajes, te recomendamos Luca.

También estrenada este año, la película de Enrico Casarosa es una delicada mirada a la amistad y al tránsito emocional. La amistad entre dos amigos, se convierte también en fuente de aprendizaje y autodescubrimiento. Todo mientras los más entrañables amigos lidian con el más curioso ¿poder?. Una recomendación entrañable para este fin de semana de fin de año.