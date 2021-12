Los tres integrantes de la Orquesta Sinfónica Nueva Esparta detenidos en Trinidad y Tobago fueron liberados

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: Los tres jóvenes integrantes de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta, que se encontraban detenidos en Trinidad y Tobago, fueron liberados juntos con su madre luego de largas horas de preocupación para sus familiares.

José Ramón Herrera, padre de los músicos, indicó que la deportación se realizó vía marítima y sin notificación a la familia, y no ha podido comunicarse con sus hijos.

«Traté de tener información y no me la dieron, ya están en Güiria. No he podido hablar con ellos. Yo voy a regresarme a Venezuela, dejaré todo lo que había logrado acá en Trinidad y Tobago. Me voy con frente en el alto, insisto, agoté todas las instancias legales para traérmelos, pero fue imposible», informó.

