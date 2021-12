Martini, Dry Martini o Martini seco, un cóctel exquisito y sencillo

El mundo de los cócteles es inmenso y está compuesto sobre todo por clásicos que, gracias a anécdotas o por aparecer en ciertos lugares o situaciones se han ido popularizando por gran parte del mundo.

El Martini, Dry Martini o Martini seco es un cóctel exquisito y muy sencillo de preparar ya que se necesitan apenas 2 tipos de alcohol y unos pocos elementos más. Hay diversas teorías sobre su creación y se hizo muy popular por ser la bebida preferida de James Bond y su famosa frase de «removido, no agitado».

El toque de las aceitunas me encanta porque el sabor que adquieren al estar remojadas en el cóctel es muy atractivo y además se toma bien frío, lo que lo hace ideal para el momeno del aperitivo. Además, es tan famoso que las copas en las que se sirve han tomado su nombre, llamándose copa de martini o de cóctel.

Si te gusta esta bebida seguro que te interesan otras bebidas y cócteles refrescantes que llevan alcohol y de las que ya hemos publicado cómo se preparan. Un cóctel que también viene fenomenal para el momento aperitivo es el elegante cóctel Cosmopolitan, y para las ocasiones especiales el sorbete de limón con o sin cava, ideal para cambiar de sabor durante el transcurso de un largo menú.

Destacaría sobre todo en verano la clásica sangría casera con vino tinto y frutas y esta otra versión, la sangría de cava con frutas, junto con el famoso cóctel mediterráneo Agua de Valencia. Tampoco falla el mojito con su receta e ingredientes, la caipirinha o caipiriña brasileña, el cóctel margarita, el cóctel Sex on the beach o el delicioso y refrescante cóctel Bloody Mary, ideal para el momento del aperitivo. Si buscas algo más exótico te recomiendo el cóctel piña colada.

Ingredientes para preparar el cóctel Martini, Dry Martini o Martini seco (1 copa):

75 ml de ginebra.

15 ml de vermú o vermut blanco seco. Esta proporción es 5/1 (5 partes de ginebra y 1 de vermú) pero también es muy común servirlo 8/2.

Hielo picado.

Un trozo de corteza de limón.

2 aceitunas verdes (sin hueso y sin relleno) pinchadas en un palillo o brocheta para decorar.

Preparación, cómo hacer el cóctel Martini, Dry Martini o Martini seco:

Usa una coctelera (si no tienes, utiliza un recipiente alargado, mejor si es metálico o de cristal) y ponla en el congelador 30 minutos antes de preparar tu Dry Martini. Haz lo mismo con la copa (el tipo de copa ya se conoce como copa para martini y tiene forma de cono invertido). También la ginebra y el vermú deberán estar bien fríos. Pon en la coctelera hielo picado y también la ginebra y el vermú seco. Remueve un poco con una cuchara. Recuerda la mítica frase de James Bond de mezclado (o removido, según la traducción), no agitado. Hay quien lo sirve con hielo o bien, al echarlo en la copa, lo retiene en la coctelera para que no caiga. Lava un limón y pela un trozo de su piel. Procura no llevarte la parte blanca del limón ya que, si después quieres dejarla dentro del cóctel, podría amargar. A mi me gusta utilizar un pelapatatas para extraer la piel de los cítricos con la menor cantidad de parte blanca posible. Sirve el cóctel en la copa y, encima, aprieta la piel del limón para que suelte un poco de su jugo, y si quieres puedes dejarla dentro de la copa. Adorna con las aceitunas pinchadas en un palillo o brocheta, de forma que queden sumergidas en el cóctel.

Tiempo: 5 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Bien frío, recién hecho, con la piel del limón recién cortada, es un cóctel que se suele tomar de aperitivo junto con aperitivos salados de todo tipo, ya sean frutos secos, galletas saladas o canapés, por ejemplo. Personalmente además me gusta servir aceitunas extra porque me encanta cómo saben después de estar remojadas en el cóctel, y conforme me las voy comiendo voy echando más en él.

Se trata de un cóctel fresquito y el punto de ir comiendo las aceitunas mientras se bebe es de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta del cóctel Martini, Dry Martini o Martini seco:

Existen variaciones con nombre propio de este cóctel, por ejemplo si se sustituye la ginebra por vodka es el Canguro, el Vesper lleva vermú, ginebra y vodka, y si en vez de aceitunas se le echan unas cebollitas en vinagre, toma el nombre de Gibson.

Además, se le pueden añadir una gran variedad de licores, siropes y zumos para aromatizarlo a nuestro gusto y crear infinidad de versiones.

Consejos:

Si te gusta preparar cócteles a menudo, hazte con una coctelera ya que, aunque quizás para éste en concreto no se usa su función de agitar, en general para preparar cócteles es muy útil, y al ser metálica viene fenomenal para enfriar cualquier líquido rápidamente gracias a los hielos, e incluso utilizar su accesorio para colarlos si no se quieren echar a la copa.