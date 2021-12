MARVEL en 2022: Películas y series

Hacemos un repaso a todos los proyectos de Marvel anunciados del UCM y fuera del él, tanto películas como series; y no son pocas.

Decimos adiós a 2021 con un buen balance dentro de los proyectos de Marvel. Este año hemos vivido el arranque de las series del UCM en Disney+ con La Bruja Escarlata y Visión, Loki, Falcon y el Soldado de invierno o la reciente Ojo de Halcón. En cuanto al cine tampoco nos hemos quedado cortos, Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home. ¿Pero y qué nos depara 2022? Pues os dejamos una lista con todas las películas y las series que están anunciadas.AtrásSiguiente

1. Películas Marvel 2022

Morbius – 28 de enero

El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Para curarse y dar una respuesta a su trastorno, en el proceso, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Aunque debería haber muerto, tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere dones como fuerza, velocidad, capacidad de ecolocalización, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero ¿a qué precio?

Doctor Strange: En el multiverso de la locura – 6 de mayo

Una odisea épica en los oscuros rincones del multiverso Marvel que unirá al Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) con Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen). Esta secuela de la película de 2016 Doctor Strange (Doctor Extraño) está inspirada en los personajes creados por Steve Ditko y Stan Lee.

Thor: Love And Thunder – 8 de julio

Regreso del Dios del Trueno, más conocido como Thor (Chris Hemsworth). En esta secuela de Thor: Ragnarok (2017), la cuarta película de la saga basada en los cómics de Marvel creados por el dibujante Jack Kirby, el editor Stan Lee y el guionista Larry Lieber, el superhéroe asgardiano, junto con Valkyrie (Tessa Thompson), deberá enfrentarse a un nuevo y misterioso villano (Christian Bale). Además, supondrá el regreso de Jane Foster (Natalie Portman), que se convertirá en la nueva Thor.

Spider-Man: Across The Spider-Verse (Parte uno) – 7 de octubre

Regresa Miles Morales, el joven que adquiere superpoderes tras ser picado por una araña. Junto con el resto de Spider-Man procedentes de distintos universos, Morales compaginará su rutina de adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos.

Secuela de la película de animación Spider-Man: Un nuevo universo (2018), producida por Phil Lord y Chris Miller, responsables de La LEGO película (2014).

Black Panther: Wakanda Forever – 11 de noviembre

Tras los hechos sucedidos en Vengadores: Endgame, T’Challa/Black Panther regresa a una Wakanda que ha cambiado tras la batalla contra el Ejército de Thanos en Vengadores: Infinity War.

The Guardians Of The Galaxy Holiday Special – Diciembre

Este especial navideño está protagonizado por los icónicos Guardianes de la Galaxia, capitaneados por Peter Quill (Chris Pratt), también conocido como Star-Lord. Como las anteriores entregas de la saga de Marvel Studios, este largometraje también está escrito y dirigido por James Gunn.

2. Series Marvel 2022

Moon Knight – Sin fecha

Moon Knight, también conocido como Caballero Luna, es el alter-ego de Marc Spector, el hijo descarriado de un rabino con orígenes israelíes. Marc acaba por convertirse en un boxeador nato y un experto del combate, gracias a un fuerte entrenamiento militar.

Una de sus misiones de combate le lleva a Egipto, donde encuentra un antiguo templo construido para Khonshu, una antigua deidad de la luna. El protagonista fallece y tiene una aparición de Khonshu, acabando el encuentro con la entrega del cuerpo de Spector a la deidad y pudiendo volver a la vida como encarnación de Khonshu, dotándole de poderes.

Debido a que Marc Spector sigue siendo considerado muerto, ahora la reencarnación de la deidad tiene dos identidades: el millonario Steven Grant, y el taxista Jake Lockley, quien le permite seguir luchando contra la criminalidad.

She-Hulk – Sin fecha

She-Hulk se centra en Jennifer Walters quien al recibir una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, adquiere los superpoderes de Hulk, el alter-ego de Banner, pero de una forma más leve. Hulk es un humanoide de grandes proporciones, piel de color verde, muy corpulento y musculoso, con gran fortaleza física.

Walters se transforma en una superheroína con la forma de She-Hulk, también con gran fuerza y piel verde, permanentemente guiada por su gran ingenio. La prima de Bruce Wayne hace uso de su inteligencia, seguridad y confianza para llevar su superfuerza al siguiente nivel.

Ms. Marvel – Sin fecha

La serie gira en torno al famoso personaje Kamala Klan, una superheroína muy fan de los demás superhéroes, en especial de Capitana Marvel. Ms. Marvel, su alter ego, tiene poderes curativos y la capacidad de adoptar otras formas.

Kamala, además, es la primera superheroína musulmana de Marvel y es una adolescente que vive en Jersey City.

Secret Invasion – Sin fecha (aunque los rumores ahora apuntan a que será ya en 2023)

Secret Invasion es una serie de Marvel que sigue la historia de Nick Furia y Talos, mismos aparecidos por última vez en Spider-Man: Lejos de Casa donde Talos había replicado su imagen para suplantarlo.

Ambos investigarán una secta de Skrulls que se han infiltrado en los altos comandos de autoridad en el Universo Cinematográfico de Marvel, acabando con ellos y haciendo que todo vuelva a su cauce.

I am Groot – Sin fecha

I Am Groot es una serie de animación spin-off de Guardianes de la Galaxia protagonizada por Groot en varias fases de su vida.